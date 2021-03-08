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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 17 شخصًا فى انفجارات بمنشآت عسكرية بغينيا الاستوائية

الإثنين 08/مارس/2021 - 01:07 ص
انفجارات بمنشآت
انفجارات بمنشآت عسكرية
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ذكرت وزارة الصحة في غينيا الاستوائية، إن 17 شخصا قتلوًا في سلسلة الانفجارات التي ضربت منشآت عسكرية في مدينة باتا الساحلية.

كتبت الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن "حصيلة القتلى الرسمية المسجلة في المستشفيات، نتيجة الانفجارات بالثكنات العسكرية بحي نكوانتوما في باتا، بلغت إلى الآن 17 شخصًا"، مشيرة إلى تجاوز أعداد المصابين 400 مصابا موزعين على المستشفيات.

وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت سابقًا أن 3 انفجارات لم يعرف سببها ضربت منشآت عسكرية في باتا، وأن مبان تضررت نتيجة الانفجار الأول، فيما علق أشخاص تحت الأنقاض نتيجة الانفجارات.

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