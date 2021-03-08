العراق: بابا الفاتيكان وعد بـ«أفضل ما يمكن» لإعادة إعمار الموصل

قال محافظ نينوى العراقية نجم الجبوري، إن بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، اطلع على حجم الدمار الكبير في الموصل، ووعد بأنه سيعمل أفضل ما يمكن وسيطلب من دول العالم المساعدة على إعادة إعمار الموصل القديمة وغيرها من المناطق المدمرة في نينوى.وأضاف الجبوري - في تصريح نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - "قبل الزيارة زارنا أربعة سفراء أوروبيين، وبعد الزيارة زارنا ممثلون عن الأمم المتحدة، وأبدوا الاستعداد الكبير للمساعدة في إعادة الإعمار".