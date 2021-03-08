زينب سيد جمال الدين: المركزية الثقافية ظلمت كاتبات الجنوب

يحتفل العالم بيوم المرأة العالمي، وبالنظر إلى منجز ما قدمته المرأة العربية في مجالات الإبداع المختلفة سنجد العديد من الأسماء التي شغلت تاريخ المشهد الثقافي العربي، فالأمثلة كثيرة بدءا من عائشة التيمورية، وبنت الشاطيء، ومي زيادة، وصولا إلى سهير القلماوي وغيرهن، وفي إطار ذلك الاحتفال طرحنا سؤالنا حول راهن المرأة في المشهد الثقافي والإبداعي العربي، وعن مدى تحققها في ظل مجتمعاتنا العربية؟وقالت الكاتبة والقاصة زينب سيد جمال الدين، في تصريح لـ"الدستور": "في ظل النطاق الثقافي وما يشكله من اتجاهات على الخريطة العامة لأي بلد من تحديد الأنماط السلوكية والثقافية والصفات الشخصية لأفرادها؛ إلا أن الأكثر إثارة للاهتمام مايتمتع به الجنوب بثقافات وتقاليد لا يستطيع أحد منافستها أو التطاول عليها، ولما كانت المرأة الجنوبية تتميز بصفات تختلف عن مثيلاتها في المجتمعات الأخرى من تحمل المسئولية والمشاركة في الحياة العامة وخلق آليات صنع قرارات جادة ومؤثرة، فطبيعة المرأة الجنوبية حادة وقوية لا تتراجع عن مواقفها الصارمة في المواقف المحيطة بها بشكل فعال".وأضافت: "تنشأ الدراما العميقة حين حين تصطدم هذه المحاربة الجنوبية بالعادات والتقاليد الموروثة وتكون المشكلة أكثر تعقيدا حين تعمل المرأة في المجال الإبداعي وينطفئ توهجها، وعلى الرغم من الإحتفاء بالكثير من الكاتبات خاص بدعات بصفة عامة؛ إلا ـن الصورة ليست وردية هكذا في المجتمع الجنوبي، فالانتقاص من شأن الإبداع النسائي واختلال التقدير لموهبتها الإبداعية ووأدها ُيُعد أهم محاولة للتشكيك في مقدرتها الأدبية".وتشير إلى إن "المرأة الجنوبية بالرغم من دخولها معترك الحياة العملية وتقدمها في جميع المجالات إلا إنها في مجال الإبداع تواجه عقبات تحكم على عملها الإبداعي بالبتر، فنظرة المجتمع الجنوبي إلى المرأة المبدعة بشكل خاص يُعد من القضايا التي تعيق مسيرتها الإبداعية وبالتالي امتناعها عن المشاركة في نوادي الأدب والمؤتمرات أو الندوات والفاعليات التي تصبح رفاهية لاتستحقها".وتلفت إلى أن "أكثر ما يؤذي المرأة المبدعة في الجنوب بشكل خاص إنها تخشى أن تعبر بصدق في كتاباتها لئلا يوصمُها الآخرين بالفعل الفاضح، وعلى الرغم من الهموم الإبداعية المشتركة بين المبدعين بصفة عامة؛ إلا أن هناك إحجاف يلاحق المبدعات من قبل زملائهم في الوسط الثقافي فالبعض ينظر لها نظرة استخفاف ولايرى في عملها إبداع أو فكر متجدد".وتابعت: "بالإضافة إلى ما قد تجده في بعض المنتديات الأدبية بعد عرض عمل أدبي يحمُله البعض انتقادات سلبية دون نظرة تحليلية لعملها الإبداعي، والشئ بالشئ يذُكر فقد إعترف لي أحدهم أنه إذا قرر الزواج فلن يفكر مطلقا في الإرتباط بأي منهن، كذلك ذكرت لي إحدي الكاتبات أن خيرا لها أن تخبر من حولها بذهابها للتسوق وإحضار الطعام من أن تخبرهم بحضور ورشة عمل أو فاعلية أدبية لئلا يضبطونها متلبسة بفعل ثقافي يُعد من الكبائر، وأخرى قاطعت الإبداع والإنزواء بعد نشر مجموعة قصصية متميزة لما وجدته من اتهامات من أطراف عديدة وجدت فيما كتبته هو خروج عن السياق الأخلاقي، ومنهن من فرض عليها الزوج والأهل العزلة الثقافية والاكتفاء بأن تكون كائن منجز لأعباء منزلية خُلقت له".واستكملت: "بالإضافة إلى ما قد سبق فإن هناك معاناة أخرى للمرأة المبدعة بعيدا عن الموروثات الثقافية وهي المركزية الثقافية التي طالما باعدت بين المرأة في الجنوب وبين الانتشار فالكثيرات منهن لايستطعن عرض أعمالهن على جهات الاختصاص ومنهن من لا تملك الثمن الباهظ للطبع والنشر فتكتفي بعرض أعمالها عن طريق المنصات الإلكترونية التي تتيح عرض أعمالها على الآخرين".واختتمت: "إن كان هناك مبدعات آخريات يغردن خارج السرب بما أتاح لهن المجتمع الثقافي من التواجد والتحقق؛ إلا أن الإبداع الجنوبي للمرأة يحكنه بعض الموروثات الثقافية والتقاليد التي لا تفرق بين الحكايا الذاتية والكتابة الإبداعية".