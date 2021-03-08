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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إفريقيا تسجل 105 آلاف وفاة و3.948 مليون حالة متأثرة بـ«كورونا»

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:43 ص
كورونا في إفريقيا
كورونا في إفريقيا
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أكدت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التابعة للاتحاد الافريقي، أن عدد الوفيات المتأُثرة بفيروس كورونا بلغت 105 الآف و275 شخصًا.

وأوضح بيان «المراكز الأفريقية» أنه تم تسجيل إصابات بلغت 3 ملايين و948 ألف شخص، بينما تعافي 3 ملايين و526 ألف شخص.

و لفت البيان إلى أن منطقة جنوب إفريقيا هي المنطقة الأكثر تضررًا من الجائحة التي أضرت بالاقتصاد، وعطلت برامج التنمية في العديد من البلدان.

ويعمل الاتحاد الإفريقي على حصول دول القارة على 300 مليون جرعة لقاح للتطعيم ضد فيروس كورونا، عبر مبادرة «كوفاكس» الرامية إلى تسريع إتاحة أدوات مكافحة الفيروس لدى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

يذكر أن المراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها تدعم كافة البلدان الإفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية.

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