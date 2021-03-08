الأديرة القبطية تبدأ بإغلاقها خلال الصوم الكبير.. اليوم

تبدأ أديرة الرهبان والراهبات، اليوم الإثنين، في إغلاق أبوابها خلال فترة «صوم القيامة» كما جرت العادة.وفي سياق ذاته تفتح عددًا منها أبوابه للزيارات لمدة ثلاثة أيام فقط، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ومنع دخول الحالات التى تعانى من ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس الأحد، صوم الكبير والمعروف بصوم القيامة لمده 55 يومًا تنتهي بليلة سبت النور.وتنظم الكنيسة خلال هذه الفترة عدة قداسات وفعاليات دينية، تحرص خلالها على تلبية الاحتياجات الروحية لشعبها، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وأهمها التأكيد على التباعد الجسدى، والسماح للشعب بحضور القداسات فى الكنائس فى حدود نسبة ٢٥٪ من القدرة الاستيعابية.