الولايات المتحدة تقدم أكثر من 90 مليون جرعة من لقاحات كورونا

أظهرت البيانات الصادرة عن مركز مكافحة الأمراض الأمريكي، تقديم أكثر من 90.35 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" المستجد حتى اليوم في الولايات المتحدة.ووفقا للبيانات الواردة على موقع المركز على الإنترنت، فقد قُدم في الولايات المتحدة، حتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي، 90 مليون و351 ألفًا و750 جرعة من اللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19" من أصل أكثر من 116.36 مليون جرعة وُزعت على مقدمي الخدمة.وبحسب تلك البيانات، حصل أكثر من 58.87 مليون شخص في الولايات المتحدة على الجرعة الأولى على الأقل، من بينهم أكثر من 30.68 مليون شخص حصلوا على الجرعتين اللازمتين للتطعيم ضد "كوفيد-19".