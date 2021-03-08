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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا: 22 ألف إصابة جديدة بكورونا

الإثنين 08/مارس/2021 - 04:31 ص
كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا
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أعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية،عن تسجيل 130 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و21 ألفًا و825 إصابة على مستوى فرنسا خلال الساعات الـ٢٤ الماضية.

نقلت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية عن بيانات المعهد، ارتفاع إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في فرنسا منذ بداية تفشي الوباء إلى 88 ألفًا و574 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال تلك الفترة 3 ملايين و904 آلاف و233 إصابة.

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