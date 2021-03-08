تزامنا مع رحيله.. البابا تواضروس يترأس قداس رحيل الأنبا صرابامون

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الإثنين، صلاة القداس الإلهي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.يشارك البابا تواضروس الثاني، في صلاة القداس الإلهي أساقفة المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، متخذين كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.يأتى ذلك تزامنًا مع إحياء الذكرى الأولى لرحيل الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.ورحل الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير القديس العظيم الأنبا بيشوي للرهبان الأقباط الأرثوذكس بوادي النطرون، فجر الأحد الثامن من شهر مارس 2020 عن عمر يناهز الأربعة والثمانين عامًا بعد حياة حافلة بالعمل والتدبير الروحي والتعمير والصلاة والمحبة والعطاء.وولد وتسمي باسم عازر قليد بسطاورس في ٢١فبراير ١٩٣٧م، وترهب في دير السريان العامر في 8 ديسمبر١٩٥٩م، ورسم قسًّا في ٢٤ فبراير ١٩٦٣م ثم رقي قمصًا في ٢٥ يوليو١٩٦٧م، كما رسم أسقفًا عامًا بيد البابا الراحل شنودة الثالث في ١٧يونيو ١٩٧٣م، ثم أسقفًا ورئيسً لدير الأنبا بيشوى في ٢٨ مايو ١٩٧٧م، ورحل في يوم الأحد ٨ مارس ٢٠٢٠م.