توتنهام يفوز على كريستال بالاس 4-1 فى الدورى الإنجليزى

حقق فريق توتنهام انتصارًا كبيرًا على ضيفه كريستال بالاس بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما بملعب توتنهام، في إطار الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.سجل رباعية توتنهام كل من جاريث بيل هدفين في الدقيقتين 25 و49 وهاري كين هدفين في الدقيقتين 62 و76، بينما أحرز هدف كريستال الوحيد اللاعب كريستيان بينتيكي في الدقيقة 45.ورفع الفوز رصيد توتنهام إلى 45 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 34 نقطة في المركز الثالث عشر.