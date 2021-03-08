اليوم.. الأقباط يبدأون الصوم الكبير لمدة 55 يومًا

تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين، الصوم الكبير، والذى يمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.فيما تبدأ كنيسة الروم الأرثوذكس بمصر الصوم الكبير في 15 مارس المقبل لمده 40 يوما تنتهي بالاحتفال بعيد القيامة المجيد في 5 مايو المقبل.يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفية بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس فى الأسبوع الأول فى شكل قداس يومى، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.يقسم الصوم الكبير، حسب طقس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى أسبوع الاستعداد، والأربعين يومًا المقدسة التي صامها السيد المسيح صوما انقطاعيًا، ثم أسبوع الآلام.