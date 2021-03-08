رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

اليوم.. الأقباط يبدأون الصوم الكبير لمدة 55 يومًا

الإثنين 08/مارس/2021 - 06:59 ص
الكنيسة القبطية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
مونيكا جرجس
طباعة
تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين، الصوم الكبير، والذى يمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.

فيما تبدأ كنيسة الروم الأرثوذكس بمصر الصوم الكبير في 15 مارس المقبل لمده 40 يوما تنتهي بالاحتفال بعيد القيامة المجيد في 5 مايو المقبل.

يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفية بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس فى الأسبوع الأول فى شكل قداس يومى، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.

يقسم الصوم الكبير، حسب طقس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى أسبوع الاستعداد، والأربعين يومًا المقدسة التي صامها السيد المسيح صوما انقطاعيًا، ثم أسبوع الآلام.

موضوعات متعلقة

إصابة الإعلامي التركي الناطق بالعربية معتز مطر بكورونا

صورة إقرار ولي الأمر بعدم موافقته على ذهاب الطالب للمدرسة بالترم الثاني

الروابط مزيفة.. «التعليم» تكشف موعد نتيجة الأول والثانى الثانوى

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

image description

استخدام أجهزة GPS لحصر مخالفات البناء بدمياط

image description

داليا مصطفى فى ضيافة «الدستور» (صور)

image description

«الشامي».. حكاية عائلة مسلمة توارثت صناعة التوابيت المسيحية

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط تتفقد معمل ومخبز المنتجات الزراعية

الأكثر قراءة

خاص.. أول تعليق من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب على «ضربة الجزاء»

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

تايلور سويفت تشارك فى إحياء حفل توزيع جوائز جرامى

رسميًا.. خوان لابورتا رئيسًا لنادى برشلونة الإسبانى

توتنهام يفوز على كريستال بالاس 4-1 فى الدورى الإنجليزى

مسح استقصائى: تزايد أعداد النساء اللاتى يسيئن تناول الأدوية مقارنة بالرجال

أيام زمان

«يا واد يا عبدالمنعم».. حكايات وزير الشباب مع الرئيس السادات

لماذا رفضت سعاد حسنى العمل مع فريد الأطرش فى «زمان ياحب»؟

«غنت بأكثر من لغة» حكاية لولا صدقى فى السينما

«الأرشيف يشهد».. مسرحية «بودي جارد» تنتصر على الجميع رغم الانتقادات

مقالات الرأي
ماجد حبته
الرجل رجل.. والمرأة امرأة!
د. منى حلمى
8 مارس يوم المرأة العالمى والعلاقة مع النساء والعلاقة مع الله
مؤمن المحمدي
جيل ورا جيل
عمرو خالد
كيف يكون الذكر وسيلة للإبداع؟
المزيد

الثقافة

عواطف الصيفى.. نحتاج إلى فيلسوفة عربية

سامية بكرى: المرأة حققت مكانة متميزة فى خريطة الإبداع العربى

5 روايات فى القائمة القصيرة لجائزة يحيى حقى للكُتَّاب الشباب

عمر صديق: الكاريكاتير يمنح المتعة والجمال والبهجة