البحرين تدين استهداف ميناء رأس تنورة وشركة أرامكو السعودية

أدانت وزارة خارجية البحرين استهداف خزانات ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو بالسعودية بمسيرات مفخخة.واعتبرت الخارجية - وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية - أن هذا الاعتداء الإرهابي الجبان يمثل انتهاكا سافرا للقوانين الدولية، وتهديدا خطيرا لإمدادات الطاقة وحركة الملاحة والاقتصاد العالمي.وأكدت الخارجية تضامن مملكة البحرين ودعمها الدائم للمملكة العربية السعودية الشقيقة وما تتخذه وتتبناه من إجراءات للتصدي لهذه الأعمال العدوانية التخريبية الجبانة، داعية المجتمع الدولي الى ادانة هذه الاعتداءات الارهابية التي تهدد الأمن والاستقرار الاقليمي والدولي.