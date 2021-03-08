خبراء يكشفون فوائد الجرعة الثانية من لقاحات كورونا

انطلق توزيع جرعات لقاح كورونا حول العالم بمختلف الأنواع التي قامت العديد من الدول بتصنيعها، للقضاء على تفشي الفيروس بين الشعوب، وبالتالي تكبد خسائر فادحة على كافة الأصعدة.وتقتضي جميع اللقاحات أن يأخذها من يريد أخذها لمدة جرعتين، يفصل بين الأولى والثانية أسبوعين، لضمان فعالية اللقاح، ومن هنا انطلق سؤال لماذا يتم تناول جرعتين وعدم الاكتفاء بواحدة، وأجاب عن ذلك متخصصين أوضحوا أسباب الجرعتين.أستاذ فيروسات: الجرعة الثانية مهمتها إثارة استجابة مناعيةقال الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ الفيروسات، إن أساس اللقاحات وتوقيتات إعطائها هو مساعدة الجهاز المناعي وإعطائه الوقاية ضد الفيروس الذي يتم التلقيح ضده.وأوضح «الشبيني»، في تصريحاته، أن تناول جرعة ثانية من لقاحات كورونا غرضها تعريض الجسم للجزيئات الموجودة على مسببات الأمراض التي تثير استجابة مناعية.أستاذ مناعة: الجرعة الثانية تزيد من الأجسام المضادةوأضاف لدكتور علي كامل، أستاذ المناعة، أن الجرعة الثانية التي يحصل عليها المتلقي تزيد خلايا الذاكرة «تي» في الجسم «وهي خلايا تكافح العدوى»، وكذلك الخلايا «بي» وهي «خلايا النظام المناعي التي تنتج مضادات تعمل على إبطال مفعول ميكروب دخيل»، وبالتالي تنتج أجسامًا مضادة أكثر تخصصًا.وأوضح «كامل»، في تصريحاته لـ«الدستور»، أن الحصول على الجرعة الثانية أيضًا يعمل على ارتفاع أعداد الأجسام المضادة التي تدور في الجسم، لذا من الضروري عدم الاكتفاء بجرعة واحدة، والحرص على التوقيعات المحددة لكل جرعة.وأشارت دراسات إلى أهمية دور الخلايا «تي» في حماية بعض الناس من الإصابة بمضاعفات «كوفيد-19» الوخيمة، فعلى الرغم من أن الفيروس لم ينتشر حول العالم إلا منذ ديسمبر 2019، هناك أدلة تثبت أن الخلايا تي لديهم قد تعرضت لفيروسات كورونا أخرى، مثل المسبب لنزلة البرد، ومن ثم استطاعت أن تتعرف على فيروس كورونا المسبب لـ«كوفيد-19».أستاذة مناعة: اللقاحات تكون خلايا مناعية تتصدى للفيروسترى الدكتورة سماح عبدالهادي، أستاذ المناعة، أن الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح ثم الانتظار لأسبوعين بعدها لن يكون كافيًا؛ لأن تعرف ما إذا تم تحصينك من الفيروس أم لا، لذا لا بد من الجرعة الثانية مهما اختلفت الحماية التي توفرها الجرعة الأولى.وتوضح «عبدالهادي»، في تصريحاتها لـ«الدستور»، أن مناعة الإنسان الطبيعية لها القدرة على التصدي لأي مرض، لكنها لا يمكنها وحدها التصدي لكل ما يستجد من مسببات الأمراض، وهنا يأتي دور المناعة التكيفية، أي التي تتكيف مع التحديات التي تفرضها مسببات الأمراض، لذا تستغرق اللقاحات وقتها في إنتاج خلايا مناعية تقاوم المرض.رئيس قسم المناعة: المزج بين اللقاحات قد يصيب بكورونا المستجدوفي تصريحات له، قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن المزج بين اللقاحات المضادة لفيروس كورونا غير مقبول.وأوضح أن المزج بين لقاحات كورونا في الجرعتين لن يعطي نفس نسبة الفاعلية المطلوبة، وبالتالي المناعة لن تعمل بشكل قوي، وقد يصاب الشخص الحاصل على جرعتين من لقاحات مختلفة بالفيروس المستجد مرة أخرى، على عكس أخذ جرعات كاملة من نفس نوع اللقاحات.