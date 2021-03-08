رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

خبراء يكشفون فوائد الجرعة الثانية من لقاحات كورونا

الإثنين 08/مارس/2021 - 06:43 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
هايدي حمدي
طباعة
انطلق توزيع جرعات لقاح كورونا حول العالم بمختلف الأنواع التي قامت العديد من الدول بتصنيعها، للقضاء على تفشي الفيروس بين الشعوب، وبالتالي تكبد خسائر فادحة على كافة الأصعدة.

وتقتضي جميع اللقاحات أن يأخذها من يريد أخذها لمدة جرعتين، يفصل بين الأولى والثانية أسبوعين، لضمان فعالية اللقاح، ومن هنا انطلق سؤال لماذا يتم تناول جرعتين وعدم الاكتفاء بواحدة، وأجاب عن ذلك متخصصين أوضحوا أسباب الجرعتين.

أستاذ فيروسات: الجرعة الثانية مهمتها إثارة استجابة مناعية
قال الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ الفيروسات، إن أساس اللقاحات وتوقيتات إعطائها هو مساعدة الجهاز المناعي وإعطائه الوقاية ضد الفيروس الذي يتم التلقيح ضده.

وأوضح «الشبيني»، في تصريحاته، أن تناول جرعة ثانية من لقاحات كورونا غرضها تعريض الجسم للجزيئات الموجودة على مسببات الأمراض التي تثير استجابة مناعية.

أستاذ مناعة: الجرعة الثانية تزيد من الأجسام المضادة
وأضاف لدكتور علي كامل، أستاذ المناعة، أن الجرعة الثانية التي يحصل عليها المتلقي تزيد خلايا الذاكرة «تي» في الجسم «وهي خلايا تكافح العدوى»، وكذلك الخلايا «بي» وهي «خلايا النظام المناعي التي تنتج مضادات تعمل على إبطال مفعول ميكروب دخيل»، وبالتالي تنتج أجسامًا مضادة أكثر تخصصًا.

وأوضح «كامل»، في تصريحاته لـ«الدستور»، أن الحصول على الجرعة الثانية أيضًا يعمل على ارتفاع أعداد الأجسام المضادة التي تدور في الجسم، لذا من الضروري عدم الاكتفاء بجرعة واحدة، والحرص على التوقيعات المحددة لكل جرعة.

وأشارت دراسات إلى أهمية دور الخلايا «تي» في حماية بعض الناس من الإصابة بمضاعفات «كوفيد-19» الوخيمة، فعلى الرغم من أن الفيروس لم ينتشر حول العالم إلا منذ ديسمبر 2019، هناك أدلة تثبت أن الخلايا تي لديهم قد تعرضت لفيروسات كورونا أخرى، مثل المسبب لنزلة البرد، ومن ثم استطاعت أن تتعرف على فيروس كورونا المسبب لـ«كوفيد-19».

أستاذة مناعة: اللقاحات تكون خلايا مناعية تتصدى للفيروس
ترى الدكتورة سماح عبدالهادي، أستاذ المناعة، أن الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح ثم الانتظار لأسبوعين بعدها لن يكون كافيًا؛ لأن تعرف ما إذا تم تحصينك من الفيروس أم لا، لذا لا بد من الجرعة الثانية مهما اختلفت الحماية التي توفرها الجرعة الأولى.

وتوضح «عبدالهادي»، في تصريحاتها لـ«الدستور»، أن مناعة الإنسان الطبيعية لها القدرة على التصدي لأي مرض، لكنها لا يمكنها وحدها التصدي لكل ما يستجد من مسببات الأمراض، وهنا يأتي دور المناعة التكيفية، أي التي تتكيف مع التحديات التي تفرضها مسببات الأمراض، لذا تستغرق اللقاحات وقتها في إنتاج خلايا مناعية تقاوم المرض.

رئيس قسم المناعة: المزج بين اللقاحات قد يصيب بكورونا المستجد
وفي تصريحات له، قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن المزج بين اللقاحات المضادة لفيروس كورونا غير مقبول.

وأوضح أن المزج بين لقاحات كورونا في الجرعتين لن يعطي نفس نسبة الفاعلية المطلوبة، وبالتالي المناعة لن تعمل بشكل قوي، وقد يصاب الشخص الحاصل على جرعتين من لقاحات مختلفة بالفيروس المستجد مرة أخرى، على عكس أخذ جرعات كاملة من نفس نوع اللقاحات.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

إصابة الإعلامي التركي الناطق بالعربية معتز مطر بكورونا

«الأرصاد»: طقس الغد شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 13

«الخارجية» تكشف آخر تطورات واقعة مقتل المواطن عشري حسن في السعودية

خاص.. أول تعليق من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب على «ضربة الجزاء»

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

image description

استخدام أجهزة GPS لحصر مخالفات البناء بدمياط

image description

داليا مصطفى فى ضيافة «الدستور» (صور)

image description

«الشامي».. حكاية عائلة مسلمة توارثت صناعة التوابيت المسيحية

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط تتفقد معمل ومخبز المنتجات الزراعية

الأكثر قراءة

خاص.. أول تعليق من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب على «ضربة الجزاء»

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

تايلور سويفت تشارك فى إحياء حفل توزيع جوائز جرامى

رسميًا.. خوان لابورتا رئيسًا لنادى برشلونة الإسبانى

توتنهام يفوز على كريستال بالاس 4-1 فى الدورى الإنجليزى

مسح استقصائى: تزايد أعداد النساء اللاتى يسيئن تناول الأدوية مقارنة بالرجال

أيام زمان

«يا واد يا عبدالمنعم».. حكايات وزير الشباب مع الرئيس السادات

لماذا رفضت سعاد حسنى العمل مع فريد الأطرش فى «زمان ياحب»؟

«غنت بأكثر من لغة» حكاية لولا صدقى فى السينما

«الأرشيف يشهد».. مسرحية «بودي جارد» تنتصر على الجميع رغم الانتقادات

مقالات الرأي
ماجد حبته
الرجل رجل.. والمرأة امرأة!
د. منى حلمى
8 مارس يوم المرأة العالمى والعلاقة مع النساء والعلاقة مع الله
مؤمن المحمدي
جيل ورا جيل
عمرو خالد
كيف يكون الذكر وسيلة للإبداع؟
المزيد

الثقافة

عواطف الصيفى.. نحتاج إلى فيلسوفة عربية

سامية بكرى: المرأة حققت مكانة متميزة فى خريطة الإبداع العربى

5 روايات فى القائمة القصيرة لجائزة يحيى حقى للكُتَّاب الشباب

عمر صديق: الكاريكاتير يمنح المتعة والجمال والبهجة