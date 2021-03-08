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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

نصيرة محمدى: الكتابة مغامرة المرأة القصوى لتجاوز التنميط التاريخى

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:11 ص
نصيرة محمدي
نصيرة محمدي
خالد حماد
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يحتفل العالم بيوم المرأة العالمي، وبالنظر إلي ما قدمته المرأة العربية في مجالات الإبداع المختلفة سنجد العديد من الأسماء التي شغلت تاريخ المشهد الثقافي العربي، والأمثلة كثيرة بدءًا من عائشة التيمورية، وبنت الشاطيء، ومي زيادة، وصولًا إلى سهير القلماوي وغيرهن.

وفي إطار ذلك الاحتفال بثور التساؤل حول دور المرأة في المشهد الثقافي والإبداعي العربي، ومدى تحققها في ظل مجتمعاتنا العربية؟

تقول الشاعرة الجزائرية نصيرة المحمدي، إن البحث في إبداع المرأة يتطلب النظر إلى الخلفيات الثقافية التي تكشف عن هوية هذا الإبداع وحضوره في المجتمعات العربية، لقد احتكرت الثقافة البطرركية فضاء الكتابة واللغة، واستبعدت على مدى عصور حضور الأنثى الكاتبة في عالم مبني على رؤية استعلائية وإقصائية يقوم بكسر كل محاولة للخروج من الاستبداد والاستعباد، والتحرر من الخطابات الظلامية التي عطلت مسار تطور هذا الكائن وفاعليته في الوجود.

وتضيف: «مع تنامي الوعي وتطور وضع المرأة اجتماعيًا وثقافيًا واقتصاديًا بعد تاريخ من المكابدات والصراعات؛ شهد إبداع المرأة مكانة خاصة، من ناحية صياغة وجوده إزاء وجود ذكوري مهيمن لايرى المرأة سوى مجرد تابع وأداة للمتعة والإنجاب، رافضًا أي حضور مختلف للأنثى كرؤية وجوهر وقيمة وهوية مغايرة حاملة لأسئلة تزعزع المخيال الذكوري، وسلطته الجائرة، وتمثل فردانية تنضج داخل تجارب تعبرعن ذاتها، وتنكر العلاقات الدونية والمرضية التي تكرست عبر التاريخ».

وأضافت: «كانت الكتابة مغامرة المرأة القصوى لتجاوز التنميط التاريخي المبني على الثنائيات الضدية، وتخطي حالة الإستلاب والاختلالات التي قسمت وظائف وأدوار المرأة والرجل، وحددت مكانتهما في السياق الثقافي العام».

وتابعت: «كانت حركة الحداثة والتنوير مختبرًا حاسمًا لبلورة مشروع يعزز حضور المرأة ومكانتها، وانتزاع حقوها في التعليم والعمل وإدارة الشأن العام بعيدًا عن الموروثات القديمة، والمفاهيم المتخلفة التي لا تحترم عقل المرأة وكيانها ولاتقبل بالفكر المختلف».

وأوضحت أنه لايمكن اختزال صوت المرأة، وفرض النمطية المرسومة سلفًا لمصير المرأة وخياراتها؛ وقد اجترحت دروبًا أخرى متعددة تفترض نسف التراتبية المجحفة، والسلط التقليدية المدمرة لطاقات المرأة الإبداعية، وتقويض فكرها الحر، لقد برهنت الكتابة النسائية في أفق تناولها لقضايا عامة أنها تتعدى مسألة الدوران حول ذاتها المجروحة إلى أفق أرحب يتقاطع فيه الذاتي والجماعي،الانساني والجمالي، غير أن هذه التجارب ستتعرض إلى الحجب والانتقاص، وعدم الاعتراف في الكثير من الأحيان.

واختتمت: «ستواجه هذه الكينونة في كل مرة عقبات في مجتمعات معقدة تمارس التزييف والنفاق، خاصة أمام إزدواجية الرجل وهشاشة أفكاره وقناعاته ليطرح سؤال الثقافة دائمًا بحثًا في البنية الذهنية والثقافية التي تكشف وعيًا زائفًا يسقط كل خطابات الحداثة والتحرر، ويعيد إنتاج نفس السلوك والممارسات إزاء العلاقة بالمرأة، وإزاء ما تنجزه كتابة وإبداعًا، ليظل جسد الكتابة صيرورة مضنية في كشفها لما غيب وهمش وحجب وأهمل من مجهول المرأة وداخلها الغني بلغة تحتفي بجوهرها، وتتصل بقيمتها الإبداعية من خلال تمثل للخصوصية الأنثوية، وخبرات المرأة ووعيها بجسدها وبالعالم، وحالات الاشتباك التي لا تنتهي».

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