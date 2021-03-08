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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

دعوى قضائية جديدة ضد سارة نتنياهو

الإثنين 08/مارس/2021 - 06:34 ص
سارة نتنياهو
سارة نتنياهو
سارة الشلقاني
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قدم يعقوب كادوش مدير العمال السابق في منزل بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، دعوى قضائية جديدة ضد سارة نتنياهو زوجة بنيامين، يتهمها بالعنصرية ضد العاملين.

وقال كادوش، الذي أدار العمال في منزل نتنياهو لأكثر من خمس سنوات، إنه أُجبر على تزوير تقارير الحضور لبعض الموظفين، والذين تم توظيفهم بالمخالفة لأحكام قانون ساعات العمل، حسبما نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

ومن الوقائع التي جاءت في الاتهام، أن سارة نتنياهو تمارس العنف والعنصرية ضد العاملات، وتجبرهم على العمل في طوابق محددة من قبلها داخل المنزل.

ولم تكن تلك الدعوى هي الأولى ضد زوجة نتنياهو، إذ تم التحقيق معها في العديد من قضايا الفساد وإساءة استخدام السلطة، والاحتيال.

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