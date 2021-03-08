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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الكهرباء» تكشف عن الشركات المتقدمة لممارسة توريد كابلات

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:28 ص
وريد كابلات
وريد كابلات
محمود مرعي
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كشف مصدر في شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء عن تقدم 7 شركات مصرية للمشاركة في الممارسة الخاصة بتوريد كابلات كهربائية، والتي طرحتها الشركة نيابة عن شركات التوزيع الباقية.

وأضاف المصدر، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الشركات تقدمت بعروضها الفنية والمالية لتوريد كابلات كهربائية بإجمالى أطوال 2266 كيلو مترا، جهد متوسط.

وأشار المصدر إلى أن الشركات المتقدمة للممارسة السعرية هي: "إيجيتك  السويدى، وإنيرجيا للكابلات، وكابلات مصر، والجيزة لصناعة الكابلات، والعالمية للكابلات، وجيزة باور، والصينية للكابلات".

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