رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 8-3-2021

الإثنين 08/مارس/2021 - 07:50 ص
جريدة الدستور
طباعة
تتصدر حالة الطقس اليوم في مصر محرك البحث العالمي «جوجل»، في ظل التقلبات الجوية التي تحدث في مصر، حيث ترتفع معدلات البحث يوميًا عن حالة الطقس اليوم في مصر، وترصد «الدستور» لقرائها حالة الطقس اليوم الإثنين 8-3-2021 في مصر حتى يتسنى لهم معرفة الأجواء اليومية وارتداء الملابس المناسبة لها.

حالة الطقس اليوم في مصر

ويسود اليوم في مصر طقس دافئ نهارًا على (القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية)، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة، كما يسود طقس الليل شديد البرودة على (القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد)، ومائل للحرارة على (جنوب سيناء وشمال الصعيد) والرياح معتدلة، وحار على (جنوب الصعيد) والرياح معتدلة.

حالة الشبورة المائية

وتتكون الشبورة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى (القاهرة الكبرى، والوجه البحري، ومدن القناة والسواحل الشمالية، وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد).

حالة الموج في البحر


وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف متر، والرياح السطحية شمالية شرقية، جنوبية شرقية.

فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2 متر ونصف متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الإثنين فى القاهرة والمحافظات


العظمى الصغرى
(القاهرة 24 13 - الإسكندرية 23 13 - وادى النطرون 22 11 - طنطا 23 12 - شبين الكوم 24 13 - دمنهور 23 11 - بلطيم 22 12 - مطروح 21 10 - السلوم 23 11 - سيوة 25 10 - بورسعيد 22 14 - دمياط 22 13 - الزقازيق 24 13 - المنصورة 24 12).

الطقس اليوم
(الإسماعيلية 24 12 - السويس 24 12 - العريش 22 12 - رفح 21 12 - رأس سدر 24 11 - نخل 22 06 - نويبع 27 17 - طابا 25 15 - كاترين 21 06 - الطور 24 11 - شرم الشيخ 27 16 - الغردقة 28 17 - مرسى علم 28 15 - الفيوم 24 11 - بنى سويف 25 11).

قد يهمك.. الصحة تحدد الفئات الممنوعة من تلقي لقاح فيروس كورونا

حالة الطقس في محافظات مصر

(المنيا 27 11 - أسيوط 27 11 - سوهاج 29 12 - قنا 29 12 - الأقصر 31 12 - أسوان 32 13 - إدفو 32 14 - أبو سمبل 33 15 - الوادى الجديد 30 12 - شلاتين 29 15 - أبو رماد 29 15 - حلايب 28 16 - رأس حدربة 28 16).

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أول تعليق للعروس صاحبة فيديو «الرقص بالسيف»

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي

إصابة الإعلامي التركي الناطق بالعربية معتز مطر بكورونا

لماذا رفضت سعاد حسنى العمل مع فريد الأطرش فى «زمان ياحب»؟

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

image description

استخدام أجهزة GPS لحصر مخالفات البناء بدمياط

image description

داليا مصطفى فى ضيافة «الدستور» (صور)

image description

«الشامي».. حكاية عائلة مسلمة توارثت صناعة التوابيت المسيحية

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط تتفقد معمل ومخبز المنتجات الزراعية

الأكثر قراءة

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي

خاص.. أول تعليق من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب على «ضربة الجزاء»

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

هارى: أشعر فعلًا بأن أبى الأمير تشارلز خذلنى

ميجان ماركل: لم أكن أريد البقاء على قيد الحياة

تايلور سويفت تشارك فى إحياء حفل توزيع جوائز جرامى

رسميًا.. خوان لابورتا رئيسًا لنادى برشلونة الإسبانى

أيام زمان

حكاية فيلم «آلام السيد المسيح» الذى جسده «علام» بموافقة الأزهر

«خفت من انسحاب مدبولى».. اعترافات حسن مصطفى عن «مدرسة المشاغبين»

«القردة أستاذى الأول فى التمثيل» اعترافات زكى طليمات عن بداياته

كيف أنقذت شادية أنور وجدى فى فيلم «قطر الندى»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الرجل رجل.. والمرأة امرأة!
د. منى حلمى
8 مارس يوم المرأة العالمى والعلاقة مع النساء والعلاقة مع الله
مؤمن المحمدي
جيل ورا جيل
عمرو خالد
كيف يكون الذكر وسيلة للإبداع؟
المزيد

الثقافة

أمسيات شعرية واكتشاف مواهب متنوعة بثقافة البحر الأحمر

معرض مواهب فنون تشكيلية بثقافة القليوبية

مناقشة كتاب «كانت ملكة على مصر» لوينفرد هولمز بثقافة المنوفية

مناقشة «بحثا عن الشعر» لرفعت سلام بثقافة الأقصر