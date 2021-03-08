حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 8-3-2021

حالة الطقس اليوم في مصر

ويسود اليوم في مصر طقس دافئ نهارًا على (القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية)، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة، كما يسود طقس الليل شديد البرودة على (القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد)، ومائل للحرارة على (جنوب سيناء وشمال الصعيد) والرياح معتدلة، وحار على (جنوب الصعيد) والرياح معتدلة.



حالة الشبورة المائية

وتتكون الشبورة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى (القاهرة الكبرى، والوجه البحري، ومدن القناة والسواحل الشمالية، وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد).



حالة الموج في البحر



وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف متر، والرياح السطحية شمالية شرقية، جنوبية شرقية.



فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2 متر ونصف متر، والرياح السطحية شمالية غربية.



درجات الحرارة اليوم الإثنين فى القاهرة والمحافظات

العظمى الصغرى

(القاهرة 24 13 - الإسكندرية 23 13 - وادى النطرون 22 11 - طنطا 23 12 - شبين الكوم 24 13 - دمنهور 23 11 - بلطيم 22 12 - مطروح 21 10 - السلوم 23 11 - سيوة 25 10 - بورسعيد 22 14 - دمياط 22 13 - الزقازيق 24 13 - المنصورة 24 12).



الطقس اليوم

(الإسماعيلية 24 12 - السويس 24 12 - العريش 22 12 - رفح 21 12 - رأس سدر 24 11 - نخل 22 06 - نويبع 27 17 - طابا 25 15 - كاترين 21 06 - الطور 24 11 - شرم الشيخ 27 16 - الغردقة 28 17 - مرسى علم 28 15 - الفيوم 24 11 - بنى سويف 25 11).

قد يهمك.. الصحة تحدد الفئات الممنوعة من تلقي لقاح فيروس كورونا حالة الطقس في محافظات مصر (المنيا 27 11 - أسيوط 27 11 - سوهاج 29 12 - قنا 29 12 - الأقصر 31 12 - أسوان 32 13 - إدفو 32 14 - أبو سمبل 33 15 - الوادى الجديد 30 12 - شلاتين 29 15 - أبو رماد 29 15 - حلايب 28 16 - رأس حدربة 28 16). (المنيا 27 11 - أسيوط 27 11 - سوهاج 29 12 - قنا 29 12 - الأقصر 31 12 - أسوان 32 13 - إدفو 32 14 - أبو سمبل 33 15 - الوادى الجديد 30 12 - شلاتين 29 15 - أبو رماد 29 15 - حلايب 28 16 - رأس حدربة 28 16). وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف متر، والرياح السطحية شمالية شرقية، جنوبية شرقية.فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2 متر ونصف متر، والرياح السطحية شمالية غربية.العظمى الصغرى(القاهرة 24 13 - الإسكندرية 23 13 - وادى النطرون 22 11 - طنطا 23 12 - شبين الكوم 24 13 - دمنهور 23 11 - بلطيم 22 12 - مطروح 21 10 - السلوم 23 11 - سيوة 25 10 - بورسعيد 22 14 - دمياط 22 13 - الزقازيق 24 13 - المنصورة 24 12).الطقس اليوم(الإسماعيلية 24 12 - السويس 24 12 - العريش 22 12 - رفح 21 12 - رأس سدر 24 11 - نخل 22 06 - نويبع 27 17 - طابا 25 15 - كاترين 21 06 - الطور 24 11 - شرم الشيخ 27 16 - الغردقة 28 17 - مرسى علم 28 15 - الفيوم 24 11 - بنى سويف 25 11).

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