خبير اقتصادى: التنمية المستدامة تحقق طفرة ومستقبل أفضل للأجيال القادمة

قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن التنمية المستدامة هي مشروعات تهدف إلي تحقيق طفرة في التنمية للأجيال الحاضرة وكذلك المستقبل دون تحميل أعباء على الأجيال القادمة، مؤكدًا أن الدولة تقوم بعشرات المشروعات لتحقيق التنمية المستدامة، مثل العاصمة الإدارية الي هي خطوة على الطريق الصحيح لبناء دولة حديثة، والانتقال إليها إداريًا أو سكنيًا سيكون له آثار عدة منها إنشاء حيز عمراني جديد، ونقل كثافة سكانية إلى نطاق أوسع.وأضاف«الشافعي»، في تصريحات لـ«الدستور»، أن مشروعات التنمية المستدامة لها عوائد اقتصادية، خاصة وأن هناك شركات كبري وجامعات ومعاهد خاصة ومشروعات خدمية واستثمارات بلغت قيمتها 800 مليار جنيه، وفرت آلاف من فرص العمل وساهمت في تحريك النمو الاقتصادي.وأوضح رئيس مركز العاصمة، أن مصر شهدت إقرار منظومة إصلاح تشريعية جديدة تتعلق بملف الاقتصاد المصري، فهي من ضمن الانجازات، بجانب مشروعات البنية التحية الضخمة مثل العاصمة الإدارية و14 مدينة جديدة من الجيل الرابع، وسن قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وما اشتمل عليه القانون من حوافز استثمارية للشركات الأجنبية والمستثمرين.وأكد أن التيسيرات في تأسيس الشركات خطوة على طريق بناء دولة قوية، ولابد هنا من الإشارة إلى أن انتقال الخدمات إلي العاصمة الإدارية مع الميكنة سيؤدي إلى جذب المستثمرين، والتسهيل في تأسيس الشركات والمشروعات، وبالتزامن مع كل هذا تم إقرار قانون للتراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية، وكذلك إلغاء حدود السحب والإيداع للعملات الأجنبية للسلع غير الأساسية.واختتم «الشافعي»، أن المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية والأساسية والمدن الجديدة لا يشعر بها المواطن مباشرة، لكنها الوسائل الأهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، والتي تخلق فرص العمل، وهنا تأثير هذه المشروعات على المواطن يأتي بصورة غير مباشرة، وعوائدها الأكبر ستكون خلال السنوات المقبلة، كل ذلك خطوات لتحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية والاجتماعية المستدامة.