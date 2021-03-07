رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

خبير اقتصادى: التنمية المستدامة تحقق طفرة ومستقبل أفضل للأجيال القادمة

الأحد 07/مارس/2021 - 11:35 م
الدكتور خالد الشافعي
الدكتور خالد الشافعي
علا العلاف
طباعة
قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن التنمية المستدامة هي مشروعات تهدف إلي تحقيق طفرة في التنمية للأجيال الحاضرة وكذلك المستقبل دون تحميل أعباء على الأجيال القادمة، مؤكدًا أن الدولة تقوم بعشرات المشروعات لتحقيق التنمية المستدامة، مثل العاصمة الإدارية الي هي خطوة على الطريق الصحيح لبناء دولة حديثة، والانتقال إليها إداريًا أو سكنيًا سيكون له آثار عدة منها إنشاء حيز عمراني جديد، ونقل كثافة سكانية إلى نطاق أوسع.

وأضاف«الشافعي»، في تصريحات لـ«الدستور»، أن مشروعات التنمية المستدامة لها عوائد اقتصادية، خاصة وأن هناك شركات كبري وجامعات ومعاهد خاصة ومشروعات خدمية واستثمارات بلغت قيمتها 800 مليار جنيه، وفرت آلاف من فرص العمل وساهمت في تحريك النمو الاقتصادي.

وأوضح رئيس مركز العاصمة، أن مصر شهدت إقرار منظومة إصلاح تشريعية جديدة تتعلق بملف الاقتصاد المصري، فهي من ضمن الانجازات، بجانب مشروعات البنية التحية الضخمة مثل العاصمة الإدارية و14 مدينة جديدة من الجيل الرابع، وسن قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وما اشتمل عليه القانون من حوافز استثمارية للشركات الأجنبية والمستثمرين.

وأكد أن التيسيرات في تأسيس الشركات خطوة على طريق بناء دولة قوية، ولابد هنا من الإشارة إلى أن انتقال الخدمات إلي العاصمة الإدارية مع الميكنة سيؤدي إلى جذب المستثمرين، والتسهيل في تأسيس الشركات والمشروعات، وبالتزامن مع كل هذا تم إقرار قانون للتراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية، وكذلك إلغاء حدود السحب والإيداع للعملات الأجنبية للسلع غير الأساسية.

واختتم «الشافعي»، أن المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية والأساسية والمدن الجديدة لا يشعر بها المواطن مباشرة، لكنها الوسائل الأهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، والتي تخلق فرص العمل، وهنا تأثير هذه المشروعات على المواطن يأتي بصورة غير مباشرة، وعوائدها الأكبر ستكون خلال السنوات المقبلة، كل ذلك خطوات لتحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

لماذا رفضت سعاد حسنى العمل مع فريد الأطرش فى «زمان ياحب»؟

الروابط مزيفة.. «التعليم» تكشف موعد نتيجة الأول والثانى الثانوى

«الصحة» تحذّر من الإفراط فى تناول الأدوية والفيتامينات

«الأرصاد»: طقس الغد شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 13

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

image description

استخدام أجهزة GPS لحصر مخالفات البناء بدمياط

image description

داليا مصطفى فى ضيافة «الدستور» (صور)

image description

«الشامي».. حكاية عائلة مسلمة توارثت صناعة التوابيت المسيحية

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط تتفقد معمل ومخبز المنتجات الزراعية

الأكثر قراءة

خاص.. أول تعليق من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب على «ضربة الجزاء»

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

ترددات قنوات نايل سات 2021 الجديدة

تردد قناة بانوراما فود Panorama food 2021

تردد قناة dmc الجديد على النايل سات وسهيل سات

رابط نتيجة المعامل المركزية برقم الجواز

أيام زمان

«يا واد يا عبدالمنعم».. حكايات وزير الشباب مع الرئيس السادات

لماذا رفضت سعاد حسنى العمل مع فريد الأطرش فى «زمان ياحب»؟

«غنت بأكثر من لغة» حكاية لولا صدقى فى السينما

«الأرشيف يشهد».. مسرحية «بودي جارد» تنتصر على الجميع رغم الانتقادات

مقالات الرأي
ماجد حبته
الرجل رجل.. والمرأة امرأة!
د. منى حلمى
8 مارس يوم المرأة العالمى والعلاقة مع النساء والعلاقة مع الله
مؤمن المحمدي
جيل ورا جيل
عمرو خالد
كيف يكون الذكر وسيلة للإبداع؟
المزيد

الثقافة

عمر صديق: الكاريكاتير يمنح المتعة والجمال والبهجة

ناتالى الخورى: المرأة العربية وجدان ينبض حبًّا وحياة

أحلام صبح وشهيد ريتا في منتدى الاستقلال الثقافي.. الثلاثاء

سعيد بدوي: ليس شرطًا أن يكون «الكاريكاتير» سخرية