«حنفى»: برنامج الفحص المهنى يضمن كفاءة العمالة الوافدة فى المملكة

أشاد عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، بقرار أطلاق السعودية برنامج «الفحص المهني»، والذي ستتم من خلاله عمل إختبارات عملية ونظرية للمهن الحرفية للوافدين أبتداءً من الإثنين الموافق 8 مارس 2021.وأكد أن هذا يسهم في رفع مستوى الخدمات المهنية، وإيقاف تدفق العمالة المهنية غير المؤهلة، والإرتقاء بجودة العمالة بالسعودية، فضلًا عن تطوير مهارات القوى العاملة وفق مقاييس عالمية لتلبية إحتياجات سوق العمل السعودي، وأن ذلك سيتم لأكثر من ألف مهنة حرفية متخصصة تندرج تحت 23 عائلة مهنة حسب التصنيف المهني السعودي.وأوضح «حنفي»، في بيان له، أنه سيتم فحص العمالة المهنية المقيمة بالمملكة العربية السعودية عن طريق مراكز فحص محلية معتمدة، وأيضًا سيتم فحص العمالة المهنية بدولهم قبل وصولهم المملكة بالتعاون مع مراكز دولية متخصصة.وأشار نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية إلى أن برنامج «الفحص المهني» سوف يكون إلزاميًا إبتداء من شهر يوليو 2021 بشكل تدريجي حسب حجم المنشأة، تمهيدًا لتطبيق مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية» أو ما يسمى «إلغاء نظام الكفيل» الذي سيبدأ العمل به أبتداء من يوم 14 مارس 2021.