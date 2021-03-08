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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

أحدث جلسة تصوير لكيم كارداشيان بعد إعلان طلاقها

الإثنين 08/مارس/2021 - 07:14 ص
كيم كارداشيان
كيم كارداشيان
سارة ساويرس
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تألقت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان بأحدث جلسة تصوير خضعت لها تبرز جمالها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، حيث حازت صورتها على إعجاب مئات الالاف من المتابعين.

أحدث إطلالة لكيم كارداشيان

وأطلت كيم كارداشيان بفستان طويل أخضر اللون مكشوف الأكمام ومزين بالفصوص عند منطقة الصدر وينتهى الفستان بقصة فضفاضة من علامة جيفنشي ونسقت مع إطلالتها حقيبة بنفس لون الفستان مزينة بالشراشيب الفضية اللامعة، وزينت رقبتها بعقد فضي بارز وجعلت شعرها الأسود منسدلًا على أكتافها، ووضعت مكياج يعتمد على الألوان الترابية لتبدو أكثر طبيعية.

كيم كارداشيان تطلب الطلاق رسميًا

طلب كيم كارداشيان، الشهر الماضي، رسميًا بطلب الطلاق من مغني الراب الشهير، بعدما انتشرت الكثير من الشائعات حول انفصالهما، وأخبار حول خلافاتهما التي وصلت إلى نقطة الانهيار، حيث سعى كليهما للاتفاق وديا لتسوية الممتلكات، بحسب ما قالته لورا محامية أمريكية، كما تسعى كيم إلى حضانة مشتركة لأطفالهما الأربعة.

تقسيم الثروة ومشاركة الحضانة

ويسعى الثنائي حاليًا لاجراء محادثات حول تقسيم ثروتهما حيث أمضى ويست معظم وقته في مزرعته في وايومينج التي تقدر قيمتها بـ14 مليون دولار، أما كارداشيان، فتبلغ ثروتها حوالي 900 مليون دولار، كما أنها من أشهر الشخصيات شعبية على موقع إنستجرام، فيما يصر الثنائي على أن يتم كل شيء بشكل ودي لأنهما يرغبان في أن تكون الحضانة مشتركة لأطفالهما الأربعة، وهم نورث، 7 أعوام، وابنهم ساينت، 5 أعوام، وابنتهم شيكاجو، 3 أعوام، وطفلهم سالم، عام ونصف.
كيم كارداشيان
كيم كارداشيان
كيم كارداشيان
كيم كارداشيان
كيم كارداشيان
كيم كارداشيان
كيم كارداشيان
كيم كارداشيان
كيم كارداشيان
كيم كارداشيان

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