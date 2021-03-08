أحدث جلسة تصوير لكيم كارداشيان بعد إعلان طلاقها

أحدث إطلالة لكيم كارداشيان



كيم كارداشيان تطلب الطلاق رسميًا



تقسيم الثروة ومشاركة الحضانة



تألقت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان بأحدث جلسة تصوير خضعت لها تبرز جمالها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، حيث حازت صورتها على إعجاب مئات الالاف من المتابعين.وأطلت كيم كارداشيان بفستان طويل أخضر اللون مكشوف الأكمام ومزين بالفصوص عند منطقة الصدر وينتهى الفستان بقصة فضفاضة من علامة جيفنشي ونسقت مع إطلالتها حقيبة بنفس لون الفستان مزينة بالشراشيب الفضية اللامعة، وزينت رقبتها بعقد فضي بارز وجعلت شعرها الأسود منسدلًا على أكتافها، ووضعت مكياج يعتمد على الألوان الترابية لتبدو أكثر طبيعية.طلب كيم كارداشيان، الشهر الماضي، رسميًا بطلب الطلاق من مغني الراب الشهير، بعدما انتشرت الكثير من الشائعات حول انفصالهما، وأخبار حول خلافاتهما التي وصلت إلى نقطة الانهيار، حيث سعى كليهما للاتفاق وديا لتسوية الممتلكات، بحسب ما قالته لورا محامية أمريكية، كما تسعى كيم إلى حضانة مشتركة لأطفالهما الأربعة.ويسعى الثنائي حاليًا لاجراء محادثات حول تقسيم ثروتهما حيث أمضى ويست معظم وقته في مزرعته في وايومينج التي تقدر قيمتها بـ14 مليون دولار، أما كارداشيان، فتبلغ ثروتها حوالي 900 مليون دولار، كما أنها من أشهر الشخصيات شعبية على موقع إنستجرام، فيما يصر الثنائي على أن يتم كل شيء بشكل ودي لأنهما يرغبان في أن تكون الحضانة مشتركة لأطفالهما الأربعة، وهم نورث، 7 أعوام، وابنهم ساينت، 5 أعوام، وابنتهم شيكاجو، 3 أعوام، وطفلهم سالم، عام ونصف.