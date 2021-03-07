افتتاح 4 فنادق جديدة بـ 1486 غرفة في البحر الأحمر

قال علاء عاقل، رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، الرئيس التنفيذي لمجموعة فندقية كبرى إنه سيتم افتتاح 4 فنادق جديدة أبريل المقبل، لافتًا إلى أن اعتزام المجموعة افتتاح الفنادق يؤكد عودة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وثقة السائحين فى الإجراءات الاحترازية والوقائية التي نفذتها الدولة في المنشآت الفندقية والسياحية كافة.أضاف عاقل، لـ«الدستور»، أن الفنادق الأربعة ستكون بكل من مرسى علم والغردقة وفندقي بخليج أبو سوما بسفاجا بطاقة 1486 غرفة فندقية بتكلفة إنشائية للغرفة بلغت مليون و750 ألف جنيه.أوضح رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر أن السوق المصري جاذب للاستثمارات السياحية ولا يمكن الاستغناء عنه كمقصد سياحي جذب له عشاقه من مختلف أنحاء العالم وينافس بقوة العديد من المقاصد السياحية العالمية.