وفاة 5 أشخاص بمضاعفات كورونا بالقليوبية خلال 24 ساعة

كشف مصدر بمديرية الصحة بالقليوبية، عن وفاة 5 حالات إصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، اليوم الأحد بمستشفيات المحافظة من بينهم سيدتان.وبحسب المصدر فإن مستشفى قها للعزل الصحي سجل اليوم ٣ وفيات بينما سجل مستشفى التأمين الصحي النموذجي والمعلمين ببنها حالة وفاة واحدة لكل منهما.وأضاف المصدر أن المتوفيَيْن بمستشفى قها هم: "عواطف ع" 70 عاما من سوهاج، و"سعد ب" 66 عاما من قرية الصفا التابعة لمركز طوخ، و"عبد المنعم م" 72 عاما من قرية كفر مويس التابعة لمركز بنها، أما المتوفية بمستشفى المعلمين ببنها هي "سمية ت" 67 عاما من مدينة بنها.وتابع المصدر أن المتوفيَ بمستشفى التأمين الصحي النموذجي ببنها هي "فاطمة ع" من قرية الصفا التابعة لمركز طوخ.من ناحية أخرى، قالت الدكتورة أمنية خليفة مدير مستشفى بنها التعليمي، المخصص لعزل واستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا فإن المستشفى استقبل اليوم الأحد 26 حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا، مضيفة أنه تم صرف علاج كورونا لـ7حالات منهم وإعطائهم تعليمات العزل المنزلي.وأضافت أن المستشفى محجوز بها حاليًا 30 حالة منهم 16 حالة بالعناية المركزة و17 حالة أخرى بالقسم الداخلي.وأوضحت أن جميع المرضى المحجوزين بالمستشفى حالتهم مستقرة ويتلقون العلاج.