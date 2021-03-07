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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البحرين تستنكر محاولات قناة الجزيرة بث الفرقة والفتنة بالمملكة

الأحد 07/مارس/2021 - 11:44 م
قناة الجزيرة
قناة الجزيرة
محمد عمر
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استنكرت منظمات المجتمع المدني بمملكة البحرين بشدة، اليوم الأحد، محاولات قناة الجزيرة القطرية المستميتة ونهجها الإعلامي العدائي لشعب البحرين بجميع فئاته ومكوناته.

وشددت المنظمات البحرينية ونشطاء وسياسيون في بيان اليوم، على أن الحملة المضللة التي تشنها الجزيرة ضد شعب البحرين من خلال ما تنشره من تقارير إعلامية كاذبة، تتم بشكل انتقائي عن عدم المهنية الإعلامية، متجاهلة قضايا حقوق الإنسان في مواقع ودول بعينها، حسب وكالة الأنباء البحرينية.

وشدد البيان على أن الجزيرة القطرية تتخذ من الإعلام ستارا لشق الصف وضرب النسيج الوطني، موضحا أن السجل الأسود لهذه القناة في تخريب الأوطان ودعم التطرف وتمويل الإرهاب، يجعلها قناة مسيسة بامتياز.

وأكدت المنظمات البحرينية أن هذه الانتقائية في المعالجة الإعلامية، تعد تدخلًا سافرًا في الشؤون الداخلية للمملكة، الأمر الذي لن يزيدهم إلا وحدة وطنية وتماسكا مجتمعيا مع قيادة المملكة الملك حمد بن عيسى حتى تسقط هذه المؤامرة التي تقودها الجزيرة.

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