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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أمراض نادرة.. سيولة الدم الأكثر انتشارًا فى مصر

الإثنين 08/مارس/2021 - 07:25 ص
سيولة الدم
سيولة الدم
سارة سعودى - فاتن خديوي
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قالت الدكتورة عزة عبد الجواد طنطاوي، أستاذ طب الأطفال وأمراض الدم بجامعة عين شمس، إنه قد يختلف التعريف للمرض النادر من بلد إلى آخر، ففي الولايات المتحدة الأمريكية المرض النادر هو الذى يصيب 200 ألف شخص أو أقل، أما في الاتحاد الأوروبي فالمرض النادر هو الذى يصيب شخص واحد من كل٢٠٠٠ شخص.

وأوضحت أن الأمراض النادرة تلقب بالأمراض اليتيمة؛ نظرًا لعدم اهتمام الشركات الصناعية في توفير علاج لها لندرتها، مما استلزم إعطاء امتيازات للشركات المصنعة لعلاجات هذه الأمراض، ويبلغ عدد الأمراض النادرة حوالي 7 آلاف مرض، تمثل الأمراض الوراثية ٨٠٪ منها، والباقي من الأمراض المعدية النادرة والأورام وأمراض المناعة والغدد الصماء النادرة.

وأكدت أن الإحصائيات تشير إلى أن ٣٬٥٪ اإلى ٥٬٩٪ من سكان العالم يعانون من الأمراض النادرة، أي ما يتراوح بين ٢٦٣ إلى ٤٤٦ مليون شخص «إحصائيات ٢٠١٧»، وذلك فقط للأمراض الوراثية، مما يؤكد أن الأمراض النادرة وإن كانت نادرة إلا أن مرضاها كثيرين.

وأضافت أن السمة المشتركة بين هذه الأمراض هى أن معظم الأطباء غير قادرين أو مدربين على معرفة المرض والتشخيص والعلاج في الوقت المناسب، مما يؤدي إلى التشخيص الخاطئ أو المتأخر للمريض، وبالتالى تأخر العلاج وزيادة المضاعفات.

ولفتت إلى أنه بالنسبة لمصر فبالرجوع إلى الدراسات في المراكز البحثية في الجامعات والمركز القومي للبحوث يتبين أن أكثر الأمراض النادرة هي أمراض الخلل الوراثي في التمثيل الغذائي، والتي تؤثر على كافة أعضاء الجسم، وبعضها يؤدي إلى التأخر العقلي، وأشهرهم بيلة الفينيل كيتون( PKU)، تتضمن أيضًا مرض جوشيه وداء عديد السكريد المخاطى MPS، كما أن من أهم الأمراض النادرة أمراض السيولة في الدم التي تشمل ألهيموفيليا «أ وب» وأنواع نادرة من الأنيميا الوراثية والمكتسبة.

ويعتبر زواج الأقارب من أهم عوامل انتشار الأمراض النادرة الوراثية في المجتمعات، وتشير الدراسات في مصر إلى أن نسبة زواج الأقارب هي أكثر من 30% من الزيجات، وتزيد عن 50% في الأوساط الريفية، مما يؤكد علي ضرورة التوعية بخطورة هذه الظاهرة.

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