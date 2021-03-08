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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

5 روايات فى القائمة القصيرة لجائزة يحيى حقى للكُتَّاب الشباب

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:59 ص
يحيى حقى
يحيى حقى
ايهاب مصطفى- آلاء حسن
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أعلنت أمانة جائزة يحيى حقي للكتاب الشباب عن القائمة القصيرة للجائزة، والتي أسفرت عن وصول 5 روايات للترشيحات النهائية.

الروايات التي وصلت هي رواية "لون مثالي للغرق" للروائي فتحي صلاح حسن علي، ورواية "جبل المجازات" للروئي أحمد محمد كامل محمد، ورواية "أطياف كاميليا" للروائية نورا ناجي، ورواية "غرفة 304" للروائي عمرو عزت، ورواية "كسوة جديدة للكعبة" للروائي مجيب الرحمن مدحت.

يذكر أن جمعية النهضة العلمية والثقافية (جزويت القاهرة)، كانت قد أعلنت تأسيس الجائزة المقدمة من تحالف المصريين في أمريكا الشمالية وكندا، وتمثل أسرة الكاتب الكبير يحيى حقي فى الجائزة نجلته الإعلامية نهى حقي، وتبلغ قيمة الجائزة للفائز الأول 150 ألف جنيه مصري، أما قيمة الجائزة للفائز الثاني 70 ألف جنيه مصري.

وستعلن النتائج ويقام حفل توزيع الجوائز في مقر الجمعية بالفجالة خلال شهر أبريل 2021.

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