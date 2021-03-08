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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مؤسسات حقوقية تؤكد مضاعفة المجتمع الدولى فى القيام بتبنى برامج لحماية النساء

الإثنين 08/مارس/2021 - 01:22 ص
المرأة اليمنية
المرأة اليمنية
محمد الشريف
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شدد مركز حقوقي لدعم الحقوق والحريات-جنيف-، ومؤسسة صهاريج للتنمية بعدن، على أهمية أن تنال المرأة اليمنية كافة حقوقها، وأن ذلك يعد أول الطريق لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة، جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، والذى أقرته الأمم المتحدة للاحتفال به فى الثامن من مارس من كل عام.

وأوضح أنه خلال خمسة أعوام مضت تم العمل فيها من خلال جلسات مجلس حقوق الإنسان لإبراز القضايا الإنسانية الملحة في اليمن، مضيفة أن المرأة اليمنية تعيش في أسوأ الظروف منذ عقود مضت، يليه الاجحاف بحق المرأة اليمنية وأدوارها في المشاركة في صناعة السلام وتهميشها من أن تتقلد مناصب مؤثرة في صنع القرار.

وأكدت إدارة المركز فى بيان لها، أن المرأة هي نصف المجتمع وشريك أساسي لعملية البناء والنماء، مشددًا على أهمية مضاعفة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحكومة اليمنية وبالشراكة مع المجتمع المدني في القيام بتبني برامج شاملة لحماية النساء، وصياغة مشروع قانون لحماية النساء من جميع أشكال العنف واعتماد القانون بشكل نافذ وسريع، والعمل بالخطة الوطنية تنفيدا للقرار 1325 وتطوير آلية المساءلة، بالشراكة مع المجتمع المدني والأخذ بالتوصيات اللازمة.

وكذلك تفعيل المجلس الأعلى للمرأة وتوسيع عضويتها ليشمل كل أعضاء الحكومة لتداخل وتشابك قضايا المرأة في كل القطاعات الحكومية وإعادة تفعيل ودعم اللجنة الوطنية للمرأة كجهاز تنفيذي للمجلس الأعلى للمرأة ماديًا وفنيًا، وتوكل له مهام رسم سياسات واستراتيجيات تنموية للمرأة، وكذلك الالتزام بتمثيل النساء بما لا يقل عن 30% وفقًا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني في جميع مستويات صنع القرار مع مراعاة رفعها لتحقيق المساواة الكاملة في جميع الأجهزة والسلطات ومفاصل الدولة والوفود واللجان في جميع مراحل عملية السلام والعملية السياسية بدءًا بالحكومة ومجلس الشورى، وبما يشمل أيضا المستوى المركزي والمحلي، وبذلك تكون اليمن حقًا في مصاف الدول التي تحترم وتلتزم بتعهداتها لبناء وطن يتسع للجميع.

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