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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

28 مارس.. «الصحة» تبدأ حملتها للتطعيم ضد شلل الأطفال

الأحد 07/مارس/2021 - 11:13 م
شلل الأطفال
شلل الأطفال
سارة سعودى
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أعلنت وزارة الصحة انطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال في 28 مارس الجاري ولمدة 4 أيام أيام لتطعيم الأطفال بالجّرعة الثانية من لقاح شلل الأطفال باستخدام الطعم الفموي للأطفال المصريين والأجانب من عمر يوم وحتى 5 سنوات.

أوضحت الوزارة في خطاب، حصل «الدستور» على نسخة منه أن الحملة ستنطلق بالمكاتب والوحدات الصحية والمراكز الطبية على مستوى المحافظات وتستهدف تطعيم 16.7 مليون طفل من عمر يوم حتى 5 سنوات بجميع المحافظات.

وأطلقت وزارة الصحة حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال لتطعيم الجرعة الأولى في 28 فبراير من الشهر الماضي واستمرت 4 أيام.

وتأتي الحملة ضمن حملات التطعيم ضد مرض شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من المرض، وذلك في إطار رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ويتم التطعيم من خلال فرق ثابتة بـ 5400 مكتب صحة ووحدة ومركز طبي، إضافة إلى فرق متحركة بالميادين الكبرى ومحطات القطار ومترو الأنفاق، وبجوار المساجد والكنائس والنوادي وفي الأسواق ومواقف الأتوبيسات والسيارات، إضافة إلى 800 سيارة قوافل علاجية متنقلة، و2000 سيارة إسعاف للوصول إلى جميع الأطفال خاصةً بالمناطق النائية.
28 مارس.. «الصحة» تبدأ حملتها للتطعيم ضد شلل الأطفال
28 مارس.. «الصحة» تبدأ حملتها للتطعيم ضد شلل الأطفال

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