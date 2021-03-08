سعر الدولار اليوم فى مصر الإثنين 8-3-2021

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

استقرت أسعار صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه المصرى حيث سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.بينما وصل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنك مصر، مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.وقد إنخفض سعر الدولار في البنك "البنك التجارى الدولى cib بمقدار 3 قروش ليسجل 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع.وفيما يخص بنك التعمير والإسكان فقد بلغ سعر صرف الدولار 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

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سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري

إستقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في البنك المصري لتنمية الصادرات، عند مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.بلغ سعر الدولار الأمريكي في بنك أبوظبي التجاري، عند 15.74 جنيه للشراء، و15.64 للبيع.

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سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي المصري

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار لدى بنك كريدي أجريكول عند مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.وصلت العملة الأمريكية أمام الجنيه إلى مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، لدى البنك العربي الأفريقي الدولي.سجل سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه، الذي يتم التداول به في المؤسسات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية، مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.كشف بنك الإسكندرية، أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، عند 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.