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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم فى مصر الإثنين 8-3-2021

الإثنين 08/مارس/2021 - 07:29 ص
الدولار
الدولار
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يبحث الكثير من المهتمين بمجال الأعمال بالإضافة للمواطنين المصريين وكل من لهم تعامل بالدولار عن سعر الدولار اليوم في مصر، ووفقًا لبيانات التداولات الصباحية فهناك إنخفاض في سعر الدولار اليوم، منذ الصباح أمام الجنيه المصري بمقدار يتراوح ما بين قرشين لـ 3 قروش".

سعر الدولار في مصر اليوم 

استقرت أسعار صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه المصرى حيث سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بينما وصل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنك مصر، مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

وقد إنخفض سعر الدولار في البنك "البنك التجارى الدولى cib بمقدار 3 قروش ليسجل 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

وفيما يخص بنك التعمير والإسكان فقد بلغ سعر صرف الدولار 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

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سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

إستقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في البنك المصري لتنمية الصادرات، عند مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري

بلغ سعر الدولار الأمريكي في بنك أبوظبي التجاري، عند 15.74 جنيه للشراء، و15.64 للبيع.

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سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

استقر سعر الدولار لدى بنك كريدي أجريكول عند مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

وصلت العملة الأمريكية أمام الجنيه إلى مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، لدى البنك العربي الأفريقي الدولي.

سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه، الذي يتم التداول به في المؤسسات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية، مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كشف بنك الإسكندرية، أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، عند 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

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