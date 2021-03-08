سعر الدولار اليوم فى مصر الإثنين 8-3-2021
الإثنين 08/مارس/2021 - 07:29 ص
يبحث الكثير من المهتمين بمجال الأعمال بالإضافة للمواطنين المصريين وكل من لهم تعامل بالدولار عن سعر الدولار اليوم في مصر، ووفقًا لبيانات التداولات الصباحية فهناك إنخفاض في سعر الدولار اليوم، منذ الصباح أمام الجنيه المصري بمقدار يتراوح ما بين قرشين لـ 3 قروش".
سعر الدولار في مصر اليوم
استقرت أسعار صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه المصرى حيث سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.
وقد إنخفض سعر الدولار في البنك "البنك التجارى الدولى cib بمقدار 3 قروش ليسجل 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصربينما وصل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنك مصر، مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.
وقد إنخفض سعر الدولار في البنك "البنك التجارى الدولى cib بمقدار 3 قروش ليسجل 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك التعمير والإسكانوفيما يخص بنك التعمير والإسكان فقد بلغ سعر صرف الدولار 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.
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سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادراتإستقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في البنك المصري لتنمية الصادرات، عند مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.
سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاريبلغ سعر الدولار الأمريكي في بنك أبوظبي التجاري، عند 15.74 جنيه للشراء، و15.64 للبيع.
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