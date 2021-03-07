تفاصيل اجتماع إدارة معهد بحوث البترول مع وكالة الفضاء المصرية

التقى الدكتور ياسر مصطفى، مدير معهد بحوث البترول، اليوم، بالدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، بحضور المهندس علاء خشب، نائب وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والدكتور جابر عبد الفتاح بوزارة البترول، والدكتور أحمد نوح الاستاذ بقسم الاستكشاف بالمعهد.وجاء ذلك اللقاء لمباشرة تنفيذ بنود البروتوكول المبرم بين المعهد والوكالة، والذي يهدف إلى إثراء مجال التطبيقات والمشروعات البترولية، وتبادل الخبرات في مجال الفضاء، بما يخدم مجال الأبحاث البترولية.وتناول اللقاء العديد من المحاور وتبادل الرؤى التي ستسهم في تحقيق طفرة هائلة بقطاع البترول.وأوضح الدكتور ياسر مصطفى، أن هذا التعاون يأتي إيمانًا من المعهد بدوره الأساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية "مصر 2030" فيما يخص تطوير البحث العلمي في قطاع البترول والذي سيثمر عن فتح آفاق جديدة للتعاون تسهم في النهوض بالمشروعات والدراسات البترولية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانيات العلمية، والمادية المتوفرة لدى الطرفين.