300 فرصة عمل جديدة من القوى العاملة: اقرأ الشروط

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر نحو 305 فرصة عمل جديدة بإحدى شركات الأمن والحراسة بالقاهرة، وذلك براتب يصل إلى 3500 جنيه.تتضمن الوظائف المتاحة بالشركة 5 سكرتارية بمقر الشركة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي، وأن يكون لديه خبرة، وإجادة بالكمبيوتر، وذلك للعمل 8 ساعات، وبراتب يتراوح من 3000 جنيه إلى 3500 جنيه.كما تتضمن الوظائف المتاحة، 30 مشرف أمن، و30 أفراد أمن بسفارة المعادي، و240 فرد أمن، على أن يكون المتقدم لتلك الوظائف حاصل على مؤهل متوسط، وذلك براتب يتراوح من 2400 جنيه، إلى 3200 جنيه.وتتميز الوظائف المتاحة بالشركة، بتوافر تأمين صحي، تأمين اجتماعي، سكن، ووجبات فندقية.وحددت الشركة أماكن العمل في، العاشر من رمضان، أكتوبر، العبور، بدر، الإسكندرية، الصالحية الجديدة، الشيخ زايد، وبرج العرب.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01060229639، أو 01113714156، والتواصل مع المدير المسئول عبد الله محمد، أو التوجه لمقر الشركة في 119 شارع بورسعيد، أمام محطة مترو السيدة زينب، أعلى سوبر ماركت دمياط.