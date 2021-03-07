إلغاء إعفاء عوائد أذون وسندات الخزانة من ضريبة الدخل

حصل موقع «الدستور» على نسخة من قرار رئيس الجمهورية بإصدار القانون رقم 3 لسنة 2021، لتعديل أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020، والذي نص على إلغاء الاعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.كما تضمن القانون إعفاء العوائد والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في السندات التي يتم إصدارها باسم الحكومة المصرية وطرحها للاكتتاب في اأسواق المال العالمية بضمان الخزانة العامة من جمع الضرائب والرسوم.