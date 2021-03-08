أحمد زاهر وبناته نجوم «إنستجرام»

شارك النجم أحمد زاهر، أحدث إطلالة له، بصحبة بناته، ليلى وملك أحمد زاهر، وهو يحتضنهما عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، حيث حازت صورتهم على إعجاب 30 ألف متابع خلال دقائق معدودة.أحدث إطلالة لأحمد زاهر وبناتهواختار زاهر وبناته، إطلالاتهم كاجول، فظهر أحمد زاهر بجاكيت جلدي أسود اللون، ونسق معه تيشيرت أبيض اللون، مع بنطال بنفس لون الجاكيت، فيما اختارت النجمة الشابة ليلي، تيشيرت أسود اللون مع بنطال واسع بنفس لون التيشيرت، وتزينه الفصوص الفضية، كما أطلت ملك، بجاكيت جينز مع تيشيرت أنيق، وبنطال أسود اللون.وعلق زاهر بأسلوب ساخر: "مع إخواتي" في إشارة إلى بناته ليلى وملك، فعلق أحدهم: "ربنا يخليكم لبعض"، فيما كتب آخر: "تجننوا".علاقة الأب ببناتهوتجمع أحمد زاهر، علاقة صداقة، أكثر من أبوة، تجاه بناته، كما يقول في الكثير من لقاءاته التليفزيونية، كما يحب "زاهر" التقاط الصور المختلفة مع بناته في الكثير من جلسات التصوير التي يخضع لها ويشاركها مع جمهوره، فمؤخرا تصدر التريند بعدما أجرى جلسة تصوير كلاسيكية مع ابنته "ليلى" التي خطفت قلوب جمهور التواصل الاجتماعي.