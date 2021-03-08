رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

أحمد زاهر وبناته نجوم «إنستجرام»

الإثنين 08/مارس/2021 - 05:32 ص
أحمد زاهر وبناته
أحمد زاهر وبناته
سارة ساويرس
طباعة
شارك النجم أحمد زاهر، أحدث إطلالة له، بصحبة بناته، ليلى وملك أحمد زاهر، وهو يحتضنهما عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، حيث حازت صورتهم على إعجاب 30 ألف متابع خلال دقائق معدودة.

أحدث إطلالة لأحمد زاهر وبناته
واختار زاهر وبناته، إطلالاتهم كاجول، فظهر أحمد زاهر بجاكيت جلدي أسود اللون، ونسق معه تيشيرت أبيض اللون، مع بنطال بنفس لون الجاكيت، فيما اختارت النجمة الشابة ليلي، تيشيرت أسود اللون مع بنطال واسع بنفس لون التيشيرت، وتزينه الفصوص الفضية، كما أطلت ملك، بجاكيت جينز مع تيشيرت أنيق، وبنطال أسود اللون.

وعلق زاهر بأسلوب ساخر: "مع إخواتي" في إشارة إلى بناته ليلى وملك، فعلق أحدهم: "ربنا يخليكم لبعض"، فيما كتب آخر: "تجننوا".

علاقة الأب ببناته
وتجمع أحمد زاهر، علاقة صداقة، أكثر من أبوة، تجاه بناته، كما يقول في الكثير من لقاءاته التليفزيونية، كما يحب "زاهر" التقاط الصور المختلفة مع بناته في الكثير من جلسات التصوير التي يخضع لها ويشاركها مع جمهوره، فمؤخرا تصدر التريند بعدما أجرى جلسة تصوير كلاسيكية مع ابنته "ليلى" التي خطفت قلوب جمهور التواصل الاجتماعي.

موضوعات متعلقة

16 مصريًا بقائمة فوربس لأقوى الرؤساء التنفيذيين بالشرق الأوسط

«الأرصاد»: طقس الغد شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 13

صورة إقرار ولي الأمر بعدم موافقته على ذهاب الطالب للمدرسة بالترم الثاني

مواعيد أخذ الجرعات الثانية من اللقاحات المضادة لكورونا

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

image description

استخدام أجهزة GPS لحصر مخالفات البناء بدمياط

image description

داليا مصطفى فى ضيافة «الدستور» (صور)

image description

«الشامي».. حكاية عائلة مسلمة توارثت صناعة التوابيت المسيحية

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط تتفقد معمل ومخبز المنتجات الزراعية

الأكثر قراءة

خاص.. أول تعليق من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب على «ضربة الجزاء»

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

تايلور سويفت تشارك فى إحياء حفل توزيع جوائز جرامى

رسميًا.. خوان لابورتا رئيسًا لنادى برشلونة الإسبانى

توتنهام يفوز على كريستال بالاس 4-1 فى الدورى الإنجليزى

مسح استقصائى: تزايد أعداد النساء اللاتى يسيئن تناول الأدوية مقارنة بالرجال

أيام زمان

«يا واد يا عبدالمنعم».. حكايات وزير الشباب مع الرئيس السادات

لماذا رفضت سعاد حسنى العمل مع فريد الأطرش فى «زمان ياحب»؟

«غنت بأكثر من لغة» حكاية لولا صدقى فى السينما

«الأرشيف يشهد».. مسرحية «بودي جارد» تنتصر على الجميع رغم الانتقادات

مقالات الرأي
ماجد حبته
الرجل رجل.. والمرأة امرأة!
د. منى حلمى
8 مارس يوم المرأة العالمى والعلاقة مع النساء والعلاقة مع الله
مؤمن المحمدي
جيل ورا جيل
عمرو خالد
كيف يكون الذكر وسيلة للإبداع؟
المزيد

الثقافة

عواطف الصيفى.. نحتاج إلى فيلسوفة عربية

سامية بكرى: المرأة حققت مكانة متميزة فى خريطة الإبداع العربى

5 روايات فى القائمة القصيرة لجائزة يحيى حقى للكُتَّاب الشباب

عمر صديق: الكاريكاتير يمنح المتعة والجمال والبهجة