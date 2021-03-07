غدًا.. «المركزي» يطرح سندات خزانة بـ11 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، غدًا، سندات خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 11 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 6 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات وتبلغ قيمة الطرح الثاني 5 مليار جنيه لأجل 10 سنوات.على صعيد آخر، توقعت وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020-2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى 83%، من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.