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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء على موقع شركة شمال القاهرة

الإثنين 08/مارس/2021 - 05:24 ص
جريدة الدستور
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شهدت محركات البحث والسوشيال ميديا بحث كتيث عن خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء على موقع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الكهرابء والطاقة عن توفير معرفة قراءة عداد الكهرباء على موقع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

تسجيل قراءة عداد الكهرباء موقع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

تنشر «الدستور» في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الإثنين 7-3-2021 خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء على موقع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء من خلال الأتي:

1 - تسجيل قراءة عداد الكهرباء من خلال موقع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء عبر الرابط الآتي من هنا.
2 - اختيار خدمة العملاء.
3 - اضغط الضغط على تسجيل القراءة.
4 - كتابة الأرقام الموجدة بالعداد بالكامل كما بالعداد، وبذلك تكون انتهيت من تسجيل قراءة عداد الكهرباء.

طريق دفع فواتير الكهرباء إلكترونيًا


1 - الدفع عن طريق الموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر من خلال الرابط التالي من هنا.

وهناك طرق اخري منها سداد الفاتورة من خلال 60 ألف نقطة تحصيل فواتير التابعة لشركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهى:
1 - مكاتب البريد.
2 - مصارى.
3 - Bee.
4 - أمان.
5 - وقتى.
6 -تمام.
7 - سداد.
8 - ممكن.
9 - ضامن.

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بنوك سداد فاتورة الكهرباء علي مستوي المحافظات


وهناك أيضًا طرق الدفع البنكية، ومنها ما يلي:
«البنك الأهلى المصري - بنك مصر - بنك الإسكندرية - بنكCIB - بنك Blom - بنك Credit Agricol - بنك أبو ظبى الإماراتى - بنك عودة بنك الإسكان والتعمير - بنك QNB - بنك قناة السويس - وبنك NBK»، كما يمكن الدفع عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال «App Store – Play Store»، هذا بجانب 10 آلاف ماكينة صراف ATM موزعة على مستوى محافظات مصر يمكن الدفع من خلالها.

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