«يوم الغضب».. لبنان ينتفض ضد الأزمات المعيشية

تصاعدت موجة الغضب الشعبية في لبنان، إثر استمرار ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية، ما دفع المشهد اللبناني إلى مزيد من التعقيدات الأمنية والسياسية.وأشعّل آلاف الأشخاص إطارات السيارات وقطع الطرق في مختلف المناطق، منذ أمس السبت وحتى مساء اليوم، وسط تحذيرات من يوم غضب غدا الإثنين.فيما حذر ناشطون من ثورة جياع من شأنها أن توجه ضربة قاصمة للبنان المترنح بأسوأ أزمة مالية واقتصادية في تاريخه الحديث.وتهاوت الليرة اللبنانية إلى ما يقارب من 11 ألفا أمام الدولار الأمريكي في السوق السوداء، مقابل سعر صرف رسمي يبلغ 1507، قبل أن ترتفع قليلا الأحد إلى ما يقارب من 10400.لكن متعاملين استبعدوا استمرار الارتفاع وتوقعوا أن تعاود الليرة انزلاقها في الأيام المقبلة في ظل غياب أية بوادر بقرب تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة رئيس الوزراء حسان دياب في شهر أغسطس الماضي، وفقا لموقع لبنان 24.وأكد الموقع اللبناني، أنه مع دخول التحركات الاحتجاجية أسبوعها الأول، يتخوف مراقبون من مزيد من التدهور على المستويين الأمني والاجتماعي في ظل غياب أي بوادر توحي باقتراب ولادة الحكومة.ونقل عن مصدر أمني قوله إن "الأيام المقبلة ستكون صعبة على المستوى الأمني، وتحديدا في ما يتعلق بعمليات قطع الطرقات والتوترات الأهلية وعمليات الكر والفر التي قد تؤدي إلى إشكالات متنقلة في المناطق".بدوره جدد البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي في خطبة الأحد هجومه على المسؤولين نتيجة ما وصفه بـ"البطء المتعمد" في تأليف الحكومة، مؤكدا أحقية الشعب بالثورة والتظاهر بعد استمرار انهيار الليرة وارتفاع الأسعار.