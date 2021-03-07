بعد طرح البوستر الرسمي.. تعرف على قصة مسلسل «بين السما والأرض»

طرحت شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، البوستر الدعائي الأول لمسلسل "بين السما والأرض" والمنتظر عرضه بموسم دراما رمضان المقبل.ويقوم المخرج محمد العدل من تصوير العمل عدد ساعات طويلة تصل لـ15 ساعة للحاق بعرضه الرمضاني، بداخل لوكيشن على شكل "أسانسير" باستديوهات عويجة، بالقرب من بوابات طريق مصر إسكندرية الصحراوي.ويتناول العمل سرد قصص إنسانية لأبطاله وهم بداخل أسانسير بين الحياة والموت، في إطار من الدراما الاجتماعية الممزوجة بالتشويق.مسلسل "بين السما والأرض" من بطولة هاني سلامة وغادة عادل وسوسن بدر ويسرا اللوزي وأحمد بدير ومحمد ثروت وعدد آخر من النجوم ومن تأليف إسلام حافظ وإخراج ماندو العدل وإنتاج سينرجي ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل من خلال 15 حلقة فقط تعرض في النصف الأول من شهر رمضان.