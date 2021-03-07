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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«ماوس بالنمل.. ولاب محروق» أغرب ما واجهه مهندسو الكمبيوتر (صور)

الأحد 07/مارس/2021 - 10:13 م
جريدة الدستور
إسلام جمال
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لا يستطيع الكثير منا العيش بدون هواتفنا وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بنا، إلا أننا لسنا جميعًا على دراية جيدة بكيفية الاعتناء بهذه الأجهزة الحساسة والمعقدة.

ودائمًا ما يشار الى موظف الدعم الفني، أو الـ "it" في مقر عملك بأنه ساحر، الامر الذى يجعلهم دائمًا محاطون بالضغوط لتحقيق افضل النتائج، وفي تقرير غريب من نوعه، نشره موقع "ديلي ميل" البريطاني، كشف عمال الدعم الفني عن أسوأ الأشياء التي رأوها في العمل، واغرب الأجهزة التي طلب منهم إصلاحها.

وقد شارك عمال الدعم التقني هؤلاء أسوأ الأشياء التي واجهوها في العمل، مما يثبت أنه لا ينبغي السماح لبعض الأشخاص بامتلاك هذه الاجهزة.


تشمل الإخفاقات المروعة، التي تم تجميعها في معرض صور "Bored Panda""، ماوس كمبيوتر مغطى بالنمل بعد أن قام المالك بتنظيفها بشكل مفاجئ باستخدام عصير الليمون، بالإضافة الى جهاز كمبيوتر محمول تم حرقه بالكامل، ومطالب بإصلاحه.

وهناك من حاول إصلاح الكمبيوتر المحمول الخاص به بعد سكب القهوة عليه عن طريق رمي الأرز عليه.

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