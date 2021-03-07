«الصحة» تكشف عدد الأطقم الطبية التى تلقت لقاح كورونا ببورسعيد والأقصر

كشف الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن الأطقم الطبية التي تم تطعيمهم بمستشفيات العزل التابعة للهيئة ببورسعيد والأقصر، لافتًا إلى أنه تم تطعيم 1366 فردًا باللقاح باعتبارهم خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد19).أضاف السبكي أنه يتم توفير وتطعيم المواطنين بلقاح كورونا حسب الأولويات، وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن، والتي تشمل الفئات الأكثر تأثرًا بالإصابة حال حدوثها، وهم (المصابين بأمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض الصدر المزمنة ومرضى الفشل الكلوي، المرضى ناقصي المناعة سواء بسبب أمراض أو أدوية، مرضى الأورام، كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة).وتابع السبكى أن المنصة الوحيدة للحصول على لقاحات فيروس كورونا هى الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة والسكان http:www.egcovac.mohp.gov.eg، الذي تمت إتاحته للمواطنين يوم 28 من فبراير الماضي، لافتًا إلى أن الموقع الإلكتروني سيقوم بإعطاء الأولوية في الحصول على لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة تلقائيًا بشكل إلكتروني وذلك وفقًا البيانات التي يتم إدخالها على الموقع، كما تم تخصيص الخط الساخن 15335 للمزيد من الاستفسارات والمعلومات حول اللقاح وكيفية الحصول عليه للمواطنين من الفئات المستحقة الذين لا يستطيعون التسجيل على الموقع.