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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الداخلية» تواصل ضرباتها الموجعة لمافيا دعم الخبز

الأحد 07/مارس/2021 - 10:55 م
الداخلية
الداخلية
عمرو المزيدي
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نجحت وزارة الداخلية في رصد مافيا استيلاء دعم الخبز، ووجهت لهم ضربات قاضية بعد نجاحها في ضبطهم وتعيد ملايين الجنيهات للدولة.

14 مليون جنيه في الخصوص
قررت نيابة الخصوص بالقليوبية، أمس، حبس مدير مخبز بلدى بتهمة الاستيلاء على 14 مليون و700 ألف جنيه من أموال الدعم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتحفظت النيابة على المخبز، وماكينة صرف الخبز، وعدد من البطاقات.

كما نجحت وزارة الداخلية في ضبط إحدى جرائم الاستيلاء على أموال الدعم، قُدرت قيمتها بما يزيد عن 51 مليون جنيه في القليوبية وتولت النيابة التحقيق.

51 مليون جنيه في شبرا الخيمة
أكدت معلومات وتحريات مباحث شرطة تموين القليوبية، قيام صاحب مخبز في شبرا الخيمة بالاستيلاء على أموال الدعم بالتلاعب وذلك من خلال إجراء عمليات ضرب وهمية بماكينة صرف الخبز البلدى المدعم من قِبل الدولة والذى يُصرف بنظام الحصص التموينية لمحدودى الدخل من خلال البطاقات الذكية الخاصة بالمواطنين.

أضافت التحريات أن المتهم حقق أرباحًا غير مشروعة، ما يعد استيلاءً على المال العام، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بالواقعة.

وتبين من خلال الفحص استيلائه على ما تجاوز 51 مليون جنيه قام المتهم بالاستيلاء عليها دون وجه حق، لقيامه بإجراء عمليات ضرب وهمية لإنتاج الخبز البلدي.

10 ملايين في القليوبية
ضبطت مباحث التموين في القليوبية المدير المسؤول عن مخبز بلدي لاستيلائه على مبلغ قدره 10،382،811 جنيهًا من أموال الدعم وأحيل المتهم للنيابة فتولت التحقيق.

وتلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم، رئيس مباحث التموين يفيد الاستيلاء على مبلغ 10،382،811 جنيهًا من أموال الدعم من خلال التلاعب واختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميا دون إنتاجه فعليا والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82%، وبيعها في السوق السوداء دون إنتاج فعلي للخبز.

استيلاء على دعم الخبز
واصل رجال مباحث التموين بالقليوبية مطاردة وضبط لصوص الدعم، حيث تم ضبط مدير مسؤول عن مخبز بلدى مدعم لقيامه باختراق منظومة منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف وهمية للخبز والاستيلاء على أموال دون وجه حق تحرر محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة.

تلقى اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية إخطارًا من العقيد أحمد عبدالعليم، رئيس مباحث التموين يفيد ضبط مدير مسؤول عن مخبز بلدى لقيامه باختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية والتصرف في كميات من الدقيق المدعم استخراج 82% وبيعها في السوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز وبلغ ما تم الاستيلاء عليه مبلغ قدرة 988٫566 جنيهًا.

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