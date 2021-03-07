رئيس مركز إسنا يتابع تنفيذ «حياة كريمة» بالمدينة

تفقد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، برفقة أبو عوف العفي رئيس قرية توماس، أعمال الجسات الأرضية لشبكة انحدار الصرف الصحي بقرية توماس ٢ استعدادا لبدء العمل، والتي سيتم ربطها على محطة رفع توماس ٢.وأكد رئيس المركز بأن مجلس قروى توماس يوجد به ثلاث محطات رفع للصرف الصحي (توماس ١ - توماس الوسطى - توماس ٢)، وتم اسناد كافة الأعمال للشركة المنفذة.وتابع أنه سيتم العمل بهم خلال المبادرة الرئاسية لتطوير ١٥٠٠ قرية بجانب تحديد كافة متطلبات القرية في كافة القطاعات الخدمية، والتي تشمل الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والصحة والشباب والرياضة والإسعاف والتعليم والطرق والخدمات البيطرية والمجازر وإدارة المخلفات والري والخدمات الزراعية والغاز الطبيعي وكافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، بمتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وتذليل أي عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة.