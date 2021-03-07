رئيس مركز إسنا يتابع تنفيذ «حياة كريمة» بالمدينة
الأحد 07/مارس/2021 - 10:56 م
هدى الأميرطباعة
تفقد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، برفقة أبو عوف العفي رئيس قرية توماس، أعمال الجسات الأرضية لشبكة انحدار الصرف الصحي بقرية توماس ٢ استعدادا لبدء العمل، والتي سيتم ربطها على محطة رفع توماس ٢.
وأكد رئيس المركز بأن مجلس قروى توماس يوجد به ثلاث محطات رفع للصرف الصحي (توماس ١ - توماس الوسطى - توماس ٢)، وتم اسناد كافة الأعمال للشركة المنفذة.
وتابع أنه سيتم العمل بهم خلال المبادرة الرئاسية لتطوير ١٥٠٠ قرية بجانب تحديد كافة متطلبات القرية في كافة القطاعات الخدمية، والتي تشمل الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والصحة والشباب والرياضة والإسعاف والتعليم والطرق والخدمات البيطرية والمجازر وإدارة المخلفات والري والخدمات الزراعية والغاز الطبيعي وكافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، بمتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وتذليل أي عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة.
وأكد رئيس المركز بأن مجلس قروى توماس يوجد به ثلاث محطات رفع للصرف الصحي (توماس ١ - توماس الوسطى - توماس ٢)، وتم اسناد كافة الأعمال للشركة المنفذة.
وتابع أنه سيتم العمل بهم خلال المبادرة الرئاسية لتطوير ١٥٠٠ قرية بجانب تحديد كافة متطلبات القرية في كافة القطاعات الخدمية، والتي تشمل الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والصحة والشباب والرياضة والإسعاف والتعليم والطرق والخدمات البيطرية والمجازر وإدارة المخلفات والري والخدمات الزراعية والغاز الطبيعي وكافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، بمتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وتذليل أي عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة.