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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملة موسعة لإزالة المخالفات بإسنا جنوب الأقصر

الأحد 07/مارس/2021 - 10:55 م
المخالفات
المخالفات
هدى الأمير
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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، حملة لإزالة التعديات في المهد بمنطقة الكيمان.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم  لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد

وأسفرت الحملة عن إزالة حالة مخالفة بمساحة ٢٦٠م بمنطقة أبو شحات التابعة لقرية طفنيس عبارة عن تعد بالبناء بالطوب الأبيض على أراض زراعية دون سند من القانون، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وشدد رئيس المركز على أجهزته التنفيذية بالمرور اليومي كل في قطاعه، لرصد أي تعديات وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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