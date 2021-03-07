حملة موسعة لإزالة المخالفات بإسنا جنوب الأقصر
الأحد 07/مارس/2021 - 10:55 م
هدى الأميرطباعة
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، حملة لإزالة التعديات في المهد بمنطقة الكيمان.
يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد
وأسفرت الحملة عن إزالة حالة مخالفة بمساحة ٢٦٠م بمنطقة أبو شحات التابعة لقرية طفنيس عبارة عن تعد بالبناء بالطوب الأبيض على أراض زراعية دون سند من القانون، وتم تحرير محضر بالواقعة.
وشدد رئيس المركز على أجهزته التنفيذية بالمرور اليومي كل في قطاعه، لرصد أي تعديات وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد
وأسفرت الحملة عن إزالة حالة مخالفة بمساحة ٢٦٠م بمنطقة أبو شحات التابعة لقرية طفنيس عبارة عن تعد بالبناء بالطوب الأبيض على أراض زراعية دون سند من القانون، وتم تحرير محضر بالواقعة.
وشدد رئيس المركز على أجهزته التنفيذية بالمرور اليومي كل في قطاعه، لرصد أي تعديات وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.