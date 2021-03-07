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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة بني سويف: ندعم الأنشطة وخاصة الرياضية

الأحد 07/مارس/2021 - 10:03 م
الدكتور منصور حسن
الدكتور منصور حسن
بنى سويف - محمد حفيظ
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فاز فريق كرة القدم للعاملين بجامعة بني سويف على نظيره سكك حديد الأقصر بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما في افتتاح بطولة الجمهورية للمصالح الحكومية.

وتقام البطولة بمدينة رأس البر في الفترة من 5 إلى 14 مارس الجاري.

وأكد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، دعم الجامعة الكامل لكافة الأنشطة وخاصة الرياضية سواء كانت للطلاب أو للعاملين لما لها من أهمية كبيرة وفوائد عدة على جسم الإنسان، حيث إنها تَنعكس على صِحته البدنية، وتساهم في تحسين النشاط الذهني ورفع مستوى التركيز.

وتضم قائمة الفريق الكابتن محمد فاروق مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب والمدير الفني، وخالد الروبي إداريا، واللاعبين محمد سيد صالح، وأيمن زارع، وحسن رمضان، وأحمد مصطفى، وربيع سليمان، ومحمد عبد العزيز، ومحمد سيد، وصالح خميس، ومحمد حنفي، ومحمد الصغير.

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