سكرتير عام مطروح يشهد تطعيم المواطنين بلقاح كورونا (فيديو)

شهد اللواء أشرف مصطفي السكرتير العام لمحافظة مطروح، اليوم، تطعيم مواطني مطروح بلقاح كورونا في مركز قلب مطروح، بحضور الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح والدكتور أحمد عز مدير المركز والدكتور شريف الشناوي مدير عام الطب الوقائي والرعاية الأساسية والمسئول عن التطعيمات.وتابع سكرتير عام مطروح الإجراءات بداية من دخول المواطنين وحتي تلقيهم لقاح كورونا بالإضافة إلى التأكد من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها مديرية الصحة لمكافحة الفيروس.ووجه اللواء أشرف مصطفي بحسن التعامل مع المواطنين خلال تطعيمهم بلقاح كورونا واتخاذ كافه الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الجميع من فيروس كورونا.