«العدل للدراسات»: قانون قطاع الأعمال الجديد يساهم في وقف نزيف الخسائر

قال الدكتور كريم عادل، مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن لتعديلات قانون قطاع الأعمال العام الجديد مزايا إيجابية كثيرة تعود بالنفع على العاملين قبل قيادات الشركات الإدارية.أضاف عادل، لـ«الدستور»، أن قانون قطاع الأعمال الجديد يستهدف تحسين المنظومة الإدارية وتلاشي الروتين والبيروقراطية في قرارات الإدارة، كما يساعد الإدارة في اتخاذ القرارات السليمة التي تسهم في تحسين أداء الشركات.وتابع عادل أن القانون يعمل على تنظيم النظام الإداري الخاص بتحسين إيرادات الشركات ووضع خطط مستقبلية لكيفية إدارة واستغلال الموارد البشرية بالشركات، ووقف نزيف المال العام من خلال وقف الخسائر التي كانت تحققها الشركات خلال الأعوام الماضية.