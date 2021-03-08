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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«قمصان اللقاح» موضة 2021 بأمر كورونا

الإثنين 08/مارس/2021 - 07:04 ص
كورونا
كورونا
إسلام جمال
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استطاع فيروس كورونا أن يفرض سياسة التغير على الكثير من عاداتنا وحياتنا بشكل عام، سواء فى العمل أو الأسرة.

ولم يسلم مجال "الفاشون" والموضة من هذا التغير، فقد أعلنت ماركة "aka" الخاصة بالموضة والفاشونز عن إطلاق قمصان أطلق عليها "ملابس اللقاح".

ووفقًا لما ذكره موقع "health" فإن القميص عملى بشكل كبير، حيث يتضمن فتحات بالأكتاف لتسهل عملية تلقى لقاح فيروس كورونا.

وأشاد الكثيرون بهذه الملابس التى فرضت نفسها على الساحة، بسبب انتشار فيروس كورونا، الأمر الذى يساهم فى تلقى اللقاح بأمان.

ولجأ العديد من الأشخاص إلى Twitter للتعبير عن حبهم، فالبعض شارك الصور وهو يتلقى اللقاح مرتديًا هذه الملابس العملية.

وارتدت هيلاري كلينتون وعارضة الأزياء كريستي برينكلي الملابس العملية، عند الحصول على اللقاح.
قمصان اللقاح
قمصان اللقاح
قمصان اللقاح
قمصان اللقاح
قمصان اللقاح
قمصان اللقاح
قمصان اللقاح
قمصان اللقاح

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