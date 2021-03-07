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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب رئيس جامعة طنطا يفتتح المؤتمر الافتراضي الثاني للتمريض

الأحد 07/مارس/2021 - 10:58 م
جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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افتتح الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، المؤتمر العلمي الدولي التاسع والافتراضي الثاني لكلية لتمريض، والذي يقام في الفترة من 7 - 8 مارس 2021، تحت عنوان "رؤى وأفاق التمريض المستقبلية لمواجهة الكوارث".

وأكد الدكتور كمال عكاشة، أن المؤتمر العلمي الدولي التاسع والافتراضي الثاني للتمريض، يهدف إلى وضع مجموعة من الاستراتيجيات المحلية والإقليمية والدولية لمواجهة الأزمات والكوارث الصحية المحتمل حدوثها، للقدرة على التغلب عليها فور ظهورها.

أوضحت الدكتورة عفاف بصل، عميد كلية التمريض ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر قد ناقش أهم التحديات والمشكلات التي تواجه الفريق الطبي أثناء الأزمات والكوارث الصحية، وأهم المشكلات والأزمات الصحية الوارد حدوثها، وكيفية إعداد الخطط العلمية والعملية اللازم لإدارتها بالنظم العلمية الحديثة، والتعرف على جميع التقنيات العلمية الحديثة للتخفيف من تأثير الكوارث والأزمات على منظومة الرعاية الصحية، والعمل على نشر الأساليب العلمية الحديثة في مجال التعليم الإلكتروني في المجال الصحي لمتابعة جميع التحديات وابتكار الحلول المناسبة لها.

أشارت الدكتورة سحر الخضر، نائب رئيس المؤتمر ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، أن المؤتمر شارك فيه نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من السعودية والأردن والسودان والهند والفلبين، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية وكليات التمريض على مستوى الجمهورية من جامعات المنصورة والإسكندرية وأسيوط والفيوم والمنوفية وكفر الشيخ، ومجموعة من هيئة التمريض بالمستشفيات الجامعية والتأمين الصحي ومستشفى المبرة.

وأوضحت الدكتورة صباح شرشور، مقرر المؤتمر أن محاور محاور المؤتمر الرئيسية دارت حول أهم التحديات التي تواجه المجتمع أثناء الأزمات والكوارث الصحة، والاستراتيجيات المحلية والإقليمية والدولية لمواجهة الأزمات والكوارث الصحية، بالإضافة إلى طرح التحديات والحلول للتعلم الإلكتروني في المجال الصحي.

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