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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع وإصابة 5 في حادثين بالبحيرة

الأحد 07/مارس/2021 - 10:57 م
حادث
حادث
البحيرة معوض هويدى
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لقي شاب مصرعه وأصيب أربعة آخرين، اليوم، في حادثين منفصلين بدائرة مركز شرطة أبوحمص، والرحمانية، بمحافظة البحيرة.

البداية بتلقي اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى الرحمانية المركزي، يفيد بوقوع حادث بطريق المجد بدائرة مركز الرحمانية، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث وبالفحص تبين حدوث موتوسيكل بسيارة ملاكي.

وأسفر الحادث عن إصابة "عبد المحسن على سيف" 45 عامًا، أمين شرطة بمركز شبراخيت، ووفاة " محمد فتحى دسوقى" 24 عامًا ومقيم بقرية محلة داود التابعة لمركز الرحمانية وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو حمص، بوقوع حادث تصادم سيارة مع عمود إنارة بالطريق الزراعي بدائرة المركز.

بالانتقال وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بجميع أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى أبو حمص لتلقى العلاج اللازم.

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