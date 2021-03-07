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د. محمد الباز
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مصر

«التخطيط» تتبع معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالأقمار الصناعية

الأحد 07/مارس/2021 - 09:47 م
حياة كريمة
حياة كريمة
أميرة ممدوح
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قال الدكتور جميل حلمى، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون خطة التنمية المستدامة إن الحكومة بصدد رصد ومتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمختلف محافظات الجمهورية لحظيًا باستخدام تقنية الأقمار الصناعية، موضحًا أن تلك الآلية تم استحداثها مؤخرًا بالتعاون بين وزارة التخطيط وهيئة المساحة العسكرية لتتبّع معدلات الإنجاز والتنفيذ بشكل أسرع وأكثر دقة، إلى جانب القدرة على قياس أثر المشروعات المنفذة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أضاف مساعد وزيرة التخطيط، لـ"الدستور"، أن هناك تنسيق كامل بين أجهزة الدولة للاستفادة من قواعد البيانات المتاحة من خلال إجراء مسوح ميدانية لمستويات المعيشة فى القرى ورصد أعداد المدارس والفصول والوحدات الصحية ومدى جاهزيتها، مع منظومة المواليد والوفيات وخريطة الأساس بهدف توحيد قواعد البيانات والمساهمة فى تحديد احتياجات قرية وأوليات التدخلات التنموية المطلوبة لتحسين جودة حياة مواطنيها.

أشار إلى أن مشروعات مبادرة حياة كريمة خلال مرحلتها الأولى التى نفذتها الدولة على مستوى 375 قرية بتكلفة 20 مليار جنيه خلال عامين انعكست علي العديد من المؤشرات الإيجابية منها انخفاض معدلات الفقر فى بعض القرى بحوالى 15%، وكذلك تحسن مؤشر معدل إتاحة الخدمات الأساسية بنسب فى المتوسط من 25-30%، وتحسن معدل التغطية بالخدمات الصحية 18%.

وأوضح أنه تم الإنتهاء من تنفيذ عدد كبير من المشروعات المستهدفة خلال المرحلة الأولى للمبادرة من بينها، إنشاء وتطوير 45 وحدة صحية بالقرى الأكثر إحتياجًا، رفع كفاءة 12 ألف منزل، ورصف طرق بأطوال 167 ألف كم، وتطوير 30 مركز شباب.

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