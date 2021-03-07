عرض معاقة ذهنيًا تعرضت للاغتصاب على الطب الشرعي

أمرت النيابة العامة بالجيزة بعرض فتاة معاقة تعرضت للاغتصاب على الطب الشرعي، كما أمرت بحبس الـ3 متهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت التحريات حول الواقعة.ورد بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة من أسرة فتاة معاقة ذهنية باختفائها، على الفور تم تشكيل قوة من مباحث القسم، وبعمل التحريات تبين أن الفتاة خرجت من المنزل واستدرجها ٣ شباب إلى إحدى الشقق السكنيه واعتدوا عليها جنسيا.بإعداد الأكمنة اللازمة تم التوصل للمتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.