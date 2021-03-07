«دور الأنشطة الثقافية في الرواج السياحي بالإسكندرية».. ندوة بمركز الحرية للإبداع

نظم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، اليوم ندوة تحت عنوان «دور الأنشطة الثقافية في الرواج السياحي بالإسكندرية»، بحضور محمد سعد - مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، وإبراهيم عبدالله، وممدوح محمدي - رئيس النقابة العامة للسياحة والفنادق وأمين عام الاتحاد العالمي لعمال السياحة، وحازم أبو السعود - نقيب المرشدين السياحية بالإسكندرية.تم خلال الندوة عرض أهم المقومات السياحية بالمحافظة حيث استعرض محمد سعد مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة امتلاك محافظة الإسكندرية للعديد من مقومات الجذب الأثرية والمتاحف بالإضافة لإقامة العديد من الفعاليات الثقافية على مدار العام والتي تتنوع ما بين مهرجانات سينمائية، وموسيقية.وأشار إلى وجود العديد من المراكز الثقافية التي تعمل على إثراء تلك الفعاليات مثل مكتبة الإسكندرية، والمراكز الثقافية وقصور الثقافة، كما أكد على ضرورة التعاون بين كافة الجهات الحكومية السياحية لدفع الحركة السياحية بالمحافظة للوصول بالإسكندرية للمكانة السياحية التي تستحقها.كما أشاد ممدوح محمدي رئيس النقابة العامة للسياحة والفنادق، بالدور الكبير للدولة في دعم العاملين بالقطاع السياحي؛ جراء أزمة كورونا والذي يعتبر مثال يحتذى به.وأكد حازم أبو السعود، نقيب المرشدين السياحين، على أهمية السياحة الثقافية بالإسكندرية، وضرورة نشر الوعي السياحي بين المواطنين، مشيدًا بتجربة الهيئة الإقليمية في هذا المجال.كما تم خلال الندوة عرض فيديو يوضح المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة، وآخر المشاريع الاستراتيجية التي تساهم في دعم الحركة السياحية بها.