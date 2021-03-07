فلسطين تدين الهجوم الإرهابي الحوثي على السعودية

أدانت الرئاسة الفلسطينية، التصعيد الخطير والمستمر من قبل مليشيات الحوثي، باستهداف المناطق المدنية في المملكة العربية السعودية، معربة عن تضامنها الكامل مع المملكة، ملكا وحكومة وشعبا.وقالت الرئاسة في بيان لها، مساء اليوم الأحد، إن الأفعال الإرهابية من قبل ميليشات الحوثي بحق المملكة العربية السعودية، خرق صارخ للقانون الدولي".وأكدت الرئاسة وقوف القيادة الفلسطينية وشعبها إلى جانب المملكة العربية السعودية، في مواجهة هذه الاعتداءات التي تتعرض لها، ودعمها الكامل لكل الإجراءات السعودية الهادفة للدفاع عن أراضيها وأمنها واستقرارها وحماية شعبها.